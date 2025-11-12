Cruz Hewitt begibt sich in illustre Challenger-Gesellschaft

Beim ATP-Challenger-Turnier in Brisbane besiegte der Australier Cruz Hewitt seinen an Position 5 gesetzten Landsmann James McCabe und feierte damit den ersten Hauptfeld-Erfolg auf dieser Ebene. Damit reiht sich der Sohn des ehemaligen Weltranglistenersten Lleyton Hewitt in eine Liste mit prominenten Namen ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 14:17 Uhr

© Getty Images Mit 16 Jahren schaffte Cruz Hewitt in Brisbane seinen ersten Match-Erfolg in einem Challenger-Hauptfeld.

An bekannten Namen mangelte es nicht in der Auftakt-Runde des ATP-Challenger-75-Events in Brisbane. So bemüht sich dort unter anderem der exzentrische Australier Bernard Tomic, an seine besten Tennis-Zeiten anzuknüpfen, die ihn ehemals bis auf Platz 17 in der Weltrangliste führten.

Klangvoll auch die Namen, die den Spieltag im Queensland Tennis Centre eröffneten. So durfte Cruz Hewitt als Sohn des zweifachen Major-Champions und ehemaligen Weltranglistenersten Lleyton Hewitt in der Patrick-Rafter-Arena, benannt nach der ehemaligen Nr. 1 der Welt und dem zweifachem US-Open-Champion, sein Auftakt-Match bestreiten.

Und dies meisterte Wildcard-Spieler Hewitt mit Bravour. Gegen seinen an Nr. 5 gesetzten Landsmann dominierte der 16-jährige Australier die Partie von Beginn an und triumphierte nach 81 Minuten mit 6:2, 6:1. Im Achtelfinale sieht sich der Youngster dem taiwanesischen Qualifikanten Tung-Lin Wu gegenüber.

Mit seinem ersten Erfolg im Hauptfeld eines Challenger-Turniers reiht sich der Teenager in eine Gruppe mit bekannten Namen ein, die ebenfalls ihren ersten Match-Sieg auf dieser Ebene vor ihrem 17. Geburtstag begehen konnten. So schaffte der brasilianische Aufsteiger Joao Fonseca das Kunststück in den Jahren 2022 und 2023 gleich zweimal. Auch Top-Talente aus dem DACH-Bereich traten diesbezüglich schon in Erscheinung. Im vergangenen Jahr trugen sich die DTB-Youngster Justin Engel und Diego Dedura diesbezüglich in die Liste ein, sowie Kilian Feldbausch aus der Schweiz, dem dies 2022 gelang.

Den Titel des jüngsten Siegers bei einem Challenger-Hauptfeldmatch darf sich übrigens nach wie vor der Kanadier Felix Auger-Aliassime anheften, der dies im Alter von 14 Jahren bewerkstelligen konnte. Gerade mal ein Jahr älter war der Spanier Carlos Alcaraz, dessen Vorbild Rafael Nadal bereits vor seinem 17. Geburtstag drei Challenger-Trophäen in die Vitrine stellen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Brisbane