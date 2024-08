Danielle Collins gibt Verletzungsupdate - US Open in Gefahr?

Danielle Collins hat via Social Media ein Verletzungsupdate geliefert - und sich in diesem vorsichtig optimistisch geäußert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.08.2024, 17:17 Uhr

© Getty Images Danielle Collins muss derzeit pausieren

Für Danielle Collins ist derzeit Warten angesagt. Die Weltranglistenachte musste ihren Start beim WTA-1000-Turnier in Cincinatti aufgrund einer Bauchmuskelverletzung, die sie nach den Olympischen Spielen in Paris erlitt, absagen. Doch schon bald will die US-Amerikanerin auf die Tour zurückkehren.

“Nach meinem Hitzschlag in Paris habe ich mir eine Zerrung des Rectus abdominis (gerader Bauchmuskel, Anm.) zugezogen. Vor fast vier Jahren hatte ich eine ähnliche Verletzung in diesem Bereich, die mich über vier Monate lang von Wettkämpfen abhielt”, schrieb Collins am Montag auf Social Media.

Bereits in der kommenden Woche möchte Collins wieder auf dem Matchcourt stehen. "Ich hoffe, dass ich in Monterey wieder spielen kann", so die 30-Jährige. Das Turnier in Mexiko findet vom 19. bis 24. August und damit unmittelbar vor den US Open (26. August bis 8. September) statt.

Wie Collins betonte, will sie ihre Karriere auch nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York fortsetzen. Spätestens am Saisonende ist für die US-Amerikanerin dann allerdings bekanntermaßen Schluss.