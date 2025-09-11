Daniil Medvedev arbeitet mit neuem Team am Aufschwung

Nach seinem Eklat bei den US Open gab Daniil Medvedev zügig die Neuaufstellung seines Teams bekannt. Neben Thomas Johansson steht aktuell auch ein weiterer Coach mit dem ehemaligen US-Open-Sieger auf dem Trainingsplatz.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2025, 17:37 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev startet mit seinem neuen Team, um auch bald wieder sportliche Schlagzeilen zu schreiben.

Auf den großen Knall auf dem Court, folgte kurze Zeit später auch abseits des Platzes der große Knall. Verlief die Trennung von Daniil Medvedev und Langzeitcoach Gilles Cervara nach eigener Aussage zwar friedlich, sorgte die Meldung trotzdem für viel Aufruhr. Es dauerte nicht lange, das stand auch schon mit Thomas Johansson der neue Coach fest.

Wie Bilder nun zeigen, steht das neue Duo auch bereits auf dem Trainigscourt und arbeitet fleißig am sportlichen Aufstieg des Russen. Überrascht wurden die Fans dabei jedoch von einem weiteren bekannten Tenniscoach auf dem Bild. Rohan Goetzke, einst an der Seite von Richard Krajicek, unterstützt das Training. Über Form und Dauer der Zusammenarbeit ist noch nichts bekannt.

Daniil Medvedev spielt drei Turniere in China

Dass sich Daniil Medvedev in der aktuellen Situation jedoch von mehreren Seiten Input holt, ist durchaus nachvollziehbar. Seit nun über zwei Jahren wartet der 29-Jährige auf einen Titel. Zu den besten zehn Spielern gehört der 20-fache Champion schon länger nicht mehr.

Erste mögliche Erkenntnisse über neue Ansätze und Ideen können in der kommenden Woche beim 250er-Event im chinesischen Hangzhou beobachtet werden. Medvedev steht anschließend auch noch bei den höher dotierten Turnieren in Peking und Shanghai auf der Meldeliste.