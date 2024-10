Daniil Medvedev: Blondierte Haare und „Botic“-Schriftzug gegen Alcaraz

Daniil Medvedev hat sich nach seiner Niederlage gegen Carlos Alcaraz im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking wieder einmal gewohnt humorvoll gezeigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2024, 17:22 Uhr

© Getty Images Zwei, die sich gut verstehen: Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev

Daniil Medvedev ist ein Mann, der das Publikum, den Schiedsrichter, ja, die ganze Welt gerne an seiner Gefühlswelt teilhaben lässt. Beim Handschlag nach seiner Niederlage gegen Carlos Alcaraz im Halbfinale von Peking hielt sich der Russe allerdings die Hand vor den Mund. Vielleicht um professionelle und andere Lippenleser in die Irre zu führen?

Lediglich eine Geste war erkennbar: Medvedev strich sich nämlich demonstrativ über seine Brust. Nur: Was hatte das zu bedeuten?

Aber das ist ja das Großartige an Daniil Medvedev: Er ist „The Gift That Keeps On Giving“. Und auf Nachfrage erklärte sich der Russe dann selbstredend auch auf der Pressekonferenz.

Medvedev gegen Alcaraz mit schlechter Bilanz

Er habe Alcaraz gesagt, dass er zum nächsten Match gegen ihn mit blondierten Haaren und einem Brustschriftzug „Botic“ antreten werde. Natürlich weil Alcaraz gegen Botic van de Zandschulp bei den US Open völlig überraschend ausgeschieden war. Gegen Medvedev läuft es für den Spanier traditionell besser: Nach dem 7:5 und 6:3 von Peking steht es in der direkten Bilanz nun 6:2 an Siegen für den Schützling von Juan Carlos Ferrero.

Der darf im Endspiel nun gegen Jannik Sinner ran. Da ist die Lage schon ausgeglichener. Wiewohl Carlos Alcaraz auch gegen den Weltranglisten-Ersten mit 5:4 knapp die Nase vorne hat.

Hier das Einzel-Tableau in Peking