Davis Cup: Carlos Alcaraz hat Bologna fest im Blick

Österreichs Davis-Cup-Team darf sich auf ein Duell mit Carlos Alcaraz einstellen. Der Weltranglistendritte wird bei der Finalrunde in Bologna aller Voraussicht nach dabei sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2026, 00:16 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz wird in Bologna wohl dabei sein

Carlos Alcaraz plant offenbar fest mit einer Teilnahme an der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna (24. bis 29. November). “Der Davis Cup ist für mich in dieser Saison ein wirklich wichtiges Ziel”, sagte der siebenfache Grand-Slam-Champion nach dem Sieg des europäischen Teams beim Laver Cup.

Ohne Alcaraz qualifizierte sich Spanien mit einem 4:0-Auswärtssieg in Chile für die Final 8. Man verfüge über ein “großartiges Team” und wolle in Norditalien daher den Titel gewinnen, meinte der Weltranglistendritte: “Wir haben in diesem Jahr Chancen auf den Sieg, das will ich gar nicht leugnen." Hinter Alcaraz ist Rafael Jodar (ATP #13) die etatmäßige Nummer zwei der Iberer.

Alcaraz fehlt im Vorjahr verletzt

Spanien bekommt es bei der Finalrunde in Bologna am 26. November im letzten Viertelfinale mit Österreich zu tun, in der Vorschlussrunde könnte es zu einem Duell mit Deutschland kommen. Im Endspiel ist eine Neuauflage des Vorjahresendspiels gegen Gastgeber und Titelverteidiger Italien möglich.

Das Finale im Vorjahr entschied Italien dank Erfolgen von Matteo Berrettini und Flavio Cobolli mit 2:0 für sich. Alcaraz konnte damals aufgrund eines Ödems im rechten Oberschenkel nicht mitwirken.