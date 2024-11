Davis Cup: Der Mann des Abends in Málaga? Wesley Koolhof!

Es hat natürlich mehr gebraucht als nur das niederländische Doppel, um die Karriere von Rafael Nadal endgültig zu beenden. Aber gerade im Paarlauf mit Botic van de Zandschulp hatte Wesley Koolhof ganz klar den größeren Anteil am Überraschungserfolg von Oranje.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 09:29 Uhr

© Getty Images Einen hat er noch, mindestens: Wesley Koolhof am Dienstag in Málaga

Vor ein paar Tagen hat Wesley Koolhof in Turin sein letztes Match auf der ATP-Tour bestritten. Und nachdem der Niederländer während der letzten Jahren einer der herausragenden Doppelspieler der Tennisszene und sowieso bei den ATP Finals Anwesen war, durfte man sich schon fragen, warum man ihn am Freitag nicht beim großen Abschiedszeremoniell für Dominic Thiem, Ivo Karlovic, Joao Sousa und John Millman mit eingebunden hatte. Gut, nach der letzten Niederlage an der Seite von Nikola Mektic wurde Koolhof noch auf dem Platz geehrt. Das musste offenbar reichen.

Und also ist der eigentlich schon Tennisrentner nach Málaga weitergereist, nicht wissend, ob er überhaupt zum Einsatz kommen würde. Das Doppel wird in der Finalrunde des Davis Cups ja nur dann ausgetragen, wenn die Entscheidung noch nicht gefallen ist. So wie am Dienstag in der Partie gegen Spanien. Da gab es bis kurz nach Mitternacht gleich ein paar bemerkenswerte Dinge zu notieren …

Alcaraz auch als Doppelspieler eine Wucht

Zum einen, dass Carlos Alcaraz ein herausragender Doppelspieler ist, den man gerne auch auf der ATP-Tour öfter gemeinsam mit einem Partner sehen würde. Dann einen Rafael Nadal, der so animiert in der spanischen Box agiert hat, als würde seine Karriere von diesem Match abhängen. Oh, wait ….!

Vor allem war da aber Wesley Koolhof, der mit fast unerhörtem Spaß und natürlich grandiosem Doppelspiel an der Seite von Botic van de Zandschulp die Weichen in Richtung Einzug ins Halbfinale für die Niederlande stellte. Eigentlich stand mit Marcel Granollers ja noch ein zweiter Paarlauf-Spezialist auf dem Court (der es übrigens auch im Einzel bis unter die Top 20 geschafft hat), aber Koolhof ließ an diesem Abend keine Zweifel darüber aufkommen, wer hinter dem Lenkrad sitzt. Bezeichnend ein Ballwechsel, in dem Alcaraz ihn zweimal mit einen Geschwindigkeit am Netz anspielte, die dem regulären Tennisspieler den Schläger aus der Hand gerissen hätte. Wesley Koolhof blieb stabil, Alcaraz wechselte die Seiten - und verlor den Punkt mit einem Vorhandfehler.

Die Niederlande warten also auf den Sieger zwischen Deutschland und Kanada, gespielt wird am Freitag. Und Wesley Koolhof wird auch wieder warten. Und hoffen, dass seine Einzel-Cracks wenigstens ein Match gewinnen.