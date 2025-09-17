Davis Cup: Dominic Thiem schwärmt von "sensationeller Leistung"

Dominic Thiem hofft nach Österreichs Einzug ins Finalturnier des Davis Cup auf einen neuerlichen Tennisboom im Land.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.09.2025, 21:36 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem drückt Österreichs Davis-Cup-Team die Daumen

Österreichs Erreichen des Davis-Cup-Finalturniers hat auch bei Dominic Thiem für Begeisterung gesorgt. “Das war eine sensationelle Leistung. Das ist extrem wichtig für das ganze österreichische Tennis”, meinte der US-Open-Sieger von 2020 am Montag in der “ServusTV”-Sendung “Sport und Talk aus dem Hangar-7”.

Das rot-weiß-rote Team hatte am vergangenen Wochenende mit einem dramatischen 3:2-Erfolg in Ungarn zum ersten Mal das Finalturnier der acht besten Mannschaften erreicht. Zum Helden avancierte in Abwesenheit von Filip Misolic und Sebastian Ofner Jurij Rodionov, der zwei Einzelpartien gewann und gegen Marton Fucsovics den letzten Punkt beisteuerte.

Österreich bei Auslosung ungesetzt

Damit steht Österreich erstmals seit 2012 und zum insgesamt fünften Mal in der Open Era im Viertelfinale des Davis Cup. Das Final 8-Turnier in Bologna, das vom 18. bis 23. November über die Bühne gehen wird, werde laut Thiem “wieder einige Leute vor den Fernseher locken, die sonst nicht so tennisinteressiert sind. Das ist immens wichtig."

Erstmals spannend wird es für Kapitän Jürgen Melzer und Co. bereits bei der Auslosung am Mittwoch (12 Uhr MEZ). Österreich ist ungesetzt und könnte es demnach bereits im Viertelfinale mit Titelverteidiger Italien zu tun bekommen. Weitere mögliche Gegner sind Argentinien, Tschechien, Spanien und Belgien.