Davis Cup - Finale: Andrey Rublev holt das 1:0 für Russland

Der Weltranglisten-Fünfte Andrey Rublev hat für die Führung im Davis-Cup-Finale zwischen Russland und Kroaten gesorgt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.12.2021, 17:49 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev

Rublev gewann gegen Borna Gojo mit 6:4 und 7:6 (5) und brachte sein Team damit in Führung. Sollte Daniil Medvedev im Spitzeneinzel gegen Marin Cilic gewinnen, hätte Russland den Davis Cup 2021 gewonnen.

Gojo, nur die Nummer 279 im ATP-Ranking, wehrte sich tapfer. Rublev aber war vor allem bei eigenem Service unantastbar, ließ über das gesamte Match keinen Breakball zu. Gojo hingegen musste acht Stück hinnehmen, sieben wehrte er ab; dabei alle fünf in Durchgang 2. Hier rettete er sich in den Tiebreak, und auch wenn Rublev zwei Mal mit Minibreak führte, steckte er nicht auf und kam bei eigener 5:4-Führung fast zu zwei Satzbällen: Bei Aufschlag Rublev riskierte er im Ballwechsel eine starke Rückhand longline und stürmte vor - Rublev aber passierte ihn in Weltklassemanier aus voller Streckung zum Ausgleich. Beim Matchball dann segelte eine Rückhand von Gojo ins Aus.

Daniil Medvedev hat es damit in der Hand, Russland den Sieg zu bescheren (hier im Liveticker).

Russland war am Samstag nach einem 2:1-Sieg über Deutschland ins Finale gekommen. Kroatien hatte am Freitag Serbien besiegt.