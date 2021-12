Davis Cup Finale: Russland vs Kroatien live im TV, Livestream und Liveticker

Das Endspiel der Davis Cup Finals steht: Russland trifft auf Kroatien, ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV sowie im Ticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.12.2021, 12:23 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev, Marin Cilic

Die beiden besten Teams der Finalwoche spielen den Davis-Cup-Sieger 2021 aus: Russland gegen Kroatien.

Russland, durch Daniil Medvedev und Andrey Rublev mit gleich zwei Top-5-Spielern in Madrid, hatte im Halbfinale am Samstag gegen Deutschland gewonnen; Kroatien, mit Marin Cilic und Borna Gojo und dem Spitzendoppel Mektic/Pavic, war bereits am Freitag gegen das serbische Team um Novak Djokovic erfolgreich gewesen.

Wie geht das Publikum mit Medvedev um?

Publikumsfavorit dürften hierbei die Kroaten sein, nachdem Daniil Medvedev im Anschluss an den Sieg über Jan-Lennard Struff mal wieder alle Register gezogen hatte.

Russland gegen Kroatien - wo es einen Livestream gibt

Die Matches zwischen Russland und Kroatien gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und servustv.com.