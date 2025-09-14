Davis Cup: "Neu-Grieche" Djokovic bringt Tsitsipas kein Glück

Novak Djokovic hat seine Homebase gewechselt und lebt nun in Griechenland. Und so tauchte er auch beim Davis-Cup-Duell der Griechen gegen Brasilien auf.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 22:46 Uhr

Politische Gründe sind es wohl, die den Djoker zum Umzug veranlasst haben - wir berichteten. Aber Djokovic scheint nicht nur den griechischen Spätsommer genießen zu wollen. Wenn es schon Tennis vor Ort zu sehen gibt…

Und so war der Djoker prominenter Gast beim Duell der Weltgruppe I zwischen Griechenland und Brasilien. Konkret schaute sich Djokovic die Partie zwischen seinem langjährigen Rivalen Stefanos Tsitsipas und Youngster Joao Fonseca an.

Und Djokovic bekam einiges geboten: Nachdem man mit einem 1:1 aus den ersten beiden Einzeln gegangen war, hatten sich die Brasilianer mit ihrem Doppelerfolg durch Rafael Matos und Marcelo Melo die Führung geholt. Die Fonseca mit einem 6:4, 3:6, 7:5-Erfolg über Tsitsipas in einem Sieg verwandelte. Der 19-jährige Fonseca drehte dabei einen 3:5-Rückstand im entscheidenden Satz.

Brasilien darf damit 2026 bei den Davis Cup Qualifiers antreten, Griechenland indes muss in die Play-offs.

Ach ja, ein Auge wird Djokovic sicherlich auf auf das serbische Team geworfen haben: Seine Landsmänner waren auch ohne ihn erfolgreich, gewannen mit 3:1 gegen die Türkei.