Davis Cup Qualifiers: Deutschland startet gegen Peru

Die Auslosung für die Davis-Cup-Qualifikationsrunde Anfang Februar 2026 hat für DTB-Team ein Heimmatch gegen Peru ergeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2025, 14:08 Uhr

© Getty Images Das deutsche Team beim Davis-Cup-Finale in Bologna

Kurz vor dem Finale des diesjährigen Wettbewerbs zwischen Italien und Spanien in der Bologna Fiere fand heute Mittag bereits die Auslosung für die Davis-Cup-Qualifikationsspiele im nächsten Jahr statt.

Für das an zwei gesetzte deutsche Team wurde der Gegner Peru zugeteilt. Wie das Los ergeben hat, wird in Deutschland aufgeschlagen. Sportlich sollte diese Aufgabe Teamchef Michael Kohlmann keine zu großen Sorgenfalten bereiten. Der beste peruanische Spieler ist Ignacio Buse, der auf Platz 105 der Weltrangliste rangiert. Vor Gonzalo Bueno (ATP-Nr. 209) und Juan Pablo Varillas (ATP-Nr. 327), der allerdings 2023 in die Top 60 vordringen konnte.

Gastgeberland Italien erhält eine Wildcard, während Spanien als Erstgesetzter ein Freilos für die erste Runde der Qualifikation erhielt. Gemäß den Davis-Cup-Regeln ist dem Siegerland von 2025 außerdem ein Heimspiel garantiert.

Wie im Jahr 2025 werden die Qualifikationsspiele im nächsten Jahr in zwei Runden mit Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen. Die Spiele der ersten Qualifikationsrunde finden am 6. und 7. oder 7. und 8. Februar 2026 statt, die Spiele der zweiten Qualifikationsrunde am 18. und 19. oder 19. und 20. September 2026. Die Heimnationen können die Termine frei wählen.

Die Übersicht der ausgelosten Partien für die erste Runde der Davis-Cup-Qualifiers:

Chile - Serbien

Deutschland - Peru

Dänemark - Kroatien

Australien - Ecuador

Norwegen - Großbritannien

Belgien - Bulgarien

Österreich - Japan

Niederlande - Indien

Südkorea - Argentinien

USA - Ungarn

Schweden - Tschechien

Frankreich - Slovenien

Brasilien - Kanada