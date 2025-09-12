Davis Cup: Yannick Hanfmann erhöht gegen Shintaro Mochikuzi souverän auf 2:0

In der zweiten Partie des Länderkampfes zwischen Deutschland und Japan hatte Yannick Hanfmann keine großen Probleme mit Shintaro Mochikuzi.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.09.2025, 12:27 Uhr

© Getty Images

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen!

Das deutsche Davis-Cup-Team hat das Ticket für Bologna fest im Blick: Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann haben ihre Einzel im Duell der zweiten. Qualifikationsrunde in Japan gewonnen und damit den Grundstein für den Einzug in die Finalrunde gelegt. Nach dem ersten Spieltag steht es damit 2:0.

Struff machte mit überzeugender Leistung und starken Nerven beim 6:4, 6:7 (4), 6:4 gegen den früheren Weltranglisten-24. Yoshihito Nishioka den Anfang. "Es war ein brutal toughes Match", sagte Struff: "Ich bin sehr glücklich, dass ich einen Punkt für Deutschland holen konnte. Die Partie ist mega eng."

Morgen startet das Doppel in den zweiten Spieltag

Yannick Hanfmann legte im Ariake Coliseum dann nach. Der konzentrierte Karlsruher setzte sich mit 6:3, 6:3 sicher und souverän gegen Shintaro Mochizuki durch, die Nummer eins der Gastgeber. "Es war eine sehr solide Leistung heute von mir", sagte Hanfmann: "Wir führen jetzt 2:0 und hoffen, dass wir den fehlenden Punkt holen. Wir sind hergekommen, um das Duell zu gewinnen."

Die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann will mit einem Auswärtssieg die Qualifikation für die Endrunde in Italien (18. bis 23. November) perfekt machen. Am Samstag (6.00 Uhr/Tennis Channel) hat das Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz bereits die Chance, alles klarzumachen. Sollten sie die Entscheidung verpassen, könnten zwei weitere Einzel folgen.

Ein Einsatz des erst 17-jährigen Justin Engel, der erstmals im Aufgebot steht, ist dabei vorerst nicht geplant. Der Weltranglistendritte Alexander Zverev hatte seine Teilnahme abgesagt, er räumt dem Davis Cup nur noch selten Platz in seinem Terminkalender ein. Auch ohne Zverev erreichte das deutsche Team im vergangenen Jahr das Halbfinale.