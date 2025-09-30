Becker, Stich, Kühnen und Co.: Deutsches Davis-Cup-Team huldigt Niki Pilic

Der langjährige deutsche Davis-Cup-Teamchef Niki Pilic ist vor wenigen Tagen verstorben - zu seinen Ehren kamen nun auch die ehemaligen deutschen Davis-Cup-Siegerteams zusammen, mit Boris Becker und Michael Stich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 21:49 Uhr

© X / @TheBorisBecker Patrik Kühnen, Carl-Uwe Steeb, Eric Jelen, Boris Becker, Marc-Kevin Goellner, Michael Stich

“Heute habe ich mich mit meinen Davis-Cup-Brüdern wiedervereinigt - nicht zu einem Sieg, sondern um Nikola Pilic zu ehren”, schrieb Boris Becker in den sozialen Medien. Angehängt: ein Foto mit Seltenheitswert, nämlich mit den Davis-Cup-Erfolgsteams aus den Jahren 1988, 1989 und 1993.

1988 und 1989 hatte das deutsche Team mit Boris Becker, Eric Jelen, Carl-Uwe Steeb und Patrik Kühnen “die hässlichste Salatschüssel der Welt” gewonnen; 1993 siegten Michael Stich, Marc-Kevin Goellner, Kühnen, Steeb und Bernd Karbacher.

"Nikola hat uns nicht nur zu Siegern gemacht, er hat aus uns ein Team fürs Leben geformt", schrieb Becker weiter. “Er hat uns geleitet, inspiriert und uns zusammengehalten. Sein Abschied zeigt uns, dass Zeit vergänglich ist, dass Bindungen mehr als Trophäen bedeuten und dass wir nicht auf schwierige Momente warten sollten, um uns wiederzusehen.”

Bereits direkt nach Pilics Tod hatten sich seine ehemaligen Schützlinge mit bewegenden Worten gemeldet. Michael Stich erklärte, ohne Pilic sicherlich nicht Wimbledonsieger geworden zu sein. Steeb sagte, erst an Pilics Geburtstag (Ende August) noch mit ihm gesprochen zu haben - da sei es ihm noch gut gegangen und er habe noch drei Mal pro Woche Tennis gespielt.

Auch Allzeitlegende Novak Djokovic hatte Pilic gewürdigt. Djokovic hatte als Jugendlicher viereinhalb Jahre in Pilics Akademie in München trainiert.