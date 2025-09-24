Dimitrov trennt sich von Coach Delgado

Große Veränderungen im Team Grigor Dimitrov: Der Bulgare trennt sich von seinem Coach Jamie Delgado.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.09.2025, 22:31 Uhr

Wie Grigor Dimitrov über die Sozialen Medien bekanntgab, hat der 34-Jährige die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Coach Jaime Delgado beendet. „Nach einigen Jahren und großartigen gemeinsamen Erfolgen haben Jaime Delgado und ich uns einvernehmlich entschieden, getrennte Wege zu gehen“, schrieb Dimitrov heute in seiner Instagram-Story. „Ich wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen." Delgado hatte sich Ende 2022 Team Dimitrov angeschlossen. Zuvor saß der Brite in Andy Murrays Trainerbox.

Nach seiner schmerzhaften Aufgabe in Wimbledon gegen Jannik Sinner musste der einstige Weltranglistendritte wegen einer Brustmuskelverletzung länger pausieren. Inzwischen wurde der Bulgare allerdings wieder beim Training gesichtet.

„Ich freue mich darauf, nach dieser Zeit, in der ich mich voll und ganz meiner Genesung gewidmet habe, einen Neuanfang zu machen. Ich freue mich darauf, bald wieder spielen zu können“, so Dimitrov weiter – und schürte damit die Hoffnung auf ein baldiges Comeback.