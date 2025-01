Djokovic klagt über „Einreise-Trauma“ in Australien

2022 wurde Novak Djokovic aufgrund einer fehlenden Corona-Impfung aus Australien ausgewiesen und verpasste die Australian Open. Das Einreisedrama scheint bei dem Serben tiefe Spuren hinterlassen zu haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2025, 09:58 Uhr

© Getty Images Djokovic klagt über "kleines Trauma" bei den australischen Einwanderungsbehörden

“Die letzten Male, als ich in Australien landete und durch die Passkontrolle und die Einwanderungsbehörde ging, hatte ich ein kleines Trauma von vor drei Jahren”, sagte Djokovic der australischen Zeitung “Herald Sun”.

Der Serbe war 2022 ohne die nötige Impfung gegen das Coronavirus eingereist. Alle anderen Spieler hatten die geforderte Impfung. Nach einigen Tagen in einem Hotel für Ausreisepflichtige und langem Hin und Her, entschied das australische Bundesgericht: Djokovic muss den Kontinent verlassen, sein Visum wurde für nichtig erklärt. “Einige Spuren sind immer noch da, wenn ich durch die Passkontrolle gehe und schaue, ob jemand aus der Einwanderungszone kommt“, berichtete Djokovic. ”Wird man mich mitnehmen, in Gewahrsam nehmen oder mich einfach gehen lassen?“ Der 37-Jährige versicherte jedoch, dass er aufgrund der damaligen Geschehnisse keinen Groll hege.

Anvisiert: Titel Nummer 11

Denn Djokovic konnte die nachfolgenden Jahre problemlos den Kontinent bereisen. Und zu der 2022 anfänglich gedrohten Einreisesperre des Serben kam es nach der damaligen Ausweisung auch nicht.

2023 kehrte Djokovic nach Melbourne zurück und gewann seinen 10. Australian Open-Titel. Um dem Traum eines elften Titels zu erreichen, trainierte Djokovic bereits mit Alcaraz und neuem Coach Andy Murray. „Ich hoffe, dass ich dort noch einen Titel hole", sagte der 37-jährige vor dem Turnierstart am Sonntag.