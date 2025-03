Djokovic schmerzt "seltsame" Niederlage gegen Teenager

Novak Djokovic muss sich bei der Jagd nach dem nächsten Meilenstein gedulden. Ganz zufrieden war der Serbe mit seiner Finalleitung aber nicht.

von SID/ Redaktion

zuletzt bearbeitet: 31.03.2025, 15:39 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic nach einem hart umkämpften Punkt gegen Jakub Mensik

Am Ende eines "seltsamen Tages" blieb Novak Djokovic nichts anderes übrig, als seinem jungen Gegner fair zu gratulieren. "Es tut mir weh, es zuzugeben, aber du warst besser", sagte der serbische Grand-Slam-Rekordsieger, nachdem er im Finale des ATP-Masters von Miami in einem Generationenduell seinen 100. Karrieretitel knapp verpasst hatte.

Nach mehr als fünfstündiger Verzögerung aufgrund anhaltenden Regens jubelte überraschend nicht der 37 Jahre alte Olympiasieger im schwülen Hard Rock Stadium, sondern Jakub Mensik, ein 19 Jahre junger Tscheche - für den der Sieg ein ganz besonderer war. "Du bist derjenige, den ich vergöttert habe, als ich jung war", sagte Mensik zu Djokovic nach dem 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). “Wegen dir habe ich angefangen, Tennis zu spielen.”

Djokovic: “Ein seltsamer Tag”

Für die Auftritte in Miami galt das nicht, der Weg ins Endspiel verlief nahezu reibungslos und ohne Satzverlust. Im Finale gegen Mensik machten Djokovic dann aber offenkundig Probleme mit dem rechten Auge zu schaffen. Als Ausrede wollte er das nach einem umkämpften Match, in dem fast 90 Prozent Luftfeuchtigkeit für einen rutschigen Untergrund sorgten, aber nicht gelten lassen.

"Es ist unglücklich für mich. Zwei Tiebreaks, einfach ein sehr seltsames Match, ein seltsamer Tag mit der Regenverzögerung und all den Dingen, die passiert sind. Ehrlich gesagt habe ich mich auf dem Platz nicht so gut gefühlt", sagte Djokovic, der sich für seinen Bewunderer Mensik freute, diesem aber auch eine nicht ernst gemeinte Bitte mit auf den Weg gab: "Vielleicht lässt du mich bei einem der nächsten Spiele gewinnen, denn du hast in der Karriere noch viel Zeit, ich nicht so viel."

Den nächsten Angriff könnte er beim Masters in Monte Carlo (6. bis 13. April) auf Sand starten.