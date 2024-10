Dominic Stricker: Wieder im Rampenlicht

Dominic Stricker meldete sich mit starken Auftritten bei den Turnieren in Stockholm und Basel endgültig auf der ATP Tour zurück.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 14:01 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker musste die ersten Monate im Kalenderjahr aussetzen.

Es war eine lange Leidenszeit für Dominic Stricker in der ersten Jahreshälfte. Rückenprobleme bremsten den 22-Jährigen aus, die erst im Juni eine Rückkehr in den Tenniszirkus möglich machten. Am Donnerstagabend unterlag der Schweizer vor heimischer Kulisse in Basel Holger Rune in zwei Sätzen, nachdem am Dienstag eine starke Leistung gegen Tallon Griekspoor das Duell gegen den Dänen erst ermöglichte.

Bereits in der Vorwoche zeigte Stricker mit Siegen gegen Aleksandar Kovacevic und Matteo Berrettini, dass mit dem US-Open-Achtelfinalisten von 2023 wieder zu rechnen ist. Im Viertelfinale folgte eine glatte Zweisatzniederlage gegen Grigor Dimitrov. Trotzdem steht der Linkshänder nach den zwei Wochen wieder im mehr Rampenlicht der Tennisszene.

Dominic Stricker sorgte mit Sieg gegen Tsitsipas für Aufsehen

Weiter als bis in das Viertelfinale ging es bei keinem der Turniere seit dem Comeback im Juni. Doch für Stricker zählt vor allem, dass der Rücken wieder hält und das zweite Halbjahr mit vielen Matches wieder Spielpraxis brachte, um Ergebnisse und Erlebnisse wie bei den letztjährigen US Open zu wiederholen.

Denn weitere Siege gegen Top10-Spieler, wie eben 2023 in New York gegen Stefanos Tsitsipas, sollen folgen und die Rückkehr in die Top100 (diese Woche Platz 258) schon bald wieder gelingen.

Es mag verwundern, dass nach dem großen Trubel um Dominic Strick im letzten Herbst erst Platz 88 in der Weltrangliste als höchste Karriereplatzierung steht. Jedoch sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Stricker diese Marke weiter nach oben verschiebt. Doch dafür gilt: Hauptsache gesund!