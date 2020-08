"Grünes Band" ist da: Dominic Thiem darf nun in New York trainieren

Am Samstag ging's für Dominic Thiem nach New York - und erst mal in die Isolation. Nun darf er jedoch mit dem Training beginnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2020, 09:15 Uhr

© GEPA Dominic Thiem

Ein Zimmer mit Balkon, es ist generell vielleicht nicht zu viel verlangt von einem Hotel - in New York hingegen darf diese Ausstattung durchaus als Luxus gewertet werden. Das sieht auch Dominic Thiem so. "Wir sind in diesem Garden Hotel, das ist echt ganz schön", so der Lichtenwörther am Sonntag gegenüber der Kleinen Zeitung. Der "Bonus" mit dem Balkon? "Unglaublich viel wert, da in New York", so Thiem.

Der direkt nach der Anreise einen Corona-Test hinter sich gebracht hat und daher mit einem "blauen Band" ausgestatte wurde.

Das für ein "grünes Band" erst dann ausgewechselt werden sollte, wenn das negative COVID-19-Testergebnis vorliege. So lange also hieß es: Stubenarrest. "Wir dürfen nur im Zimmer sein und nicht einmal ins Gym", so Thiem. Diese Zeit sollte nun jedoch vorbei sein: Wie tennisnet erfuhr, darf Thiem mit dem Training beginnen.

Thiem: "Gedauert, in das ganze Radl reinzukommen"

Thiem hatte sich nach seinem Exhibition-Sommer, zuletzt mit Siegen bei den Rasen- und Hartplatzevents in Berlin, einen kleinen Urlaub gegönnt, danach mit der Vorbereitung begonnen und "ganz gut trainiert", unter anderem mit Jan-Lennard Struff in Wien. Zunächst recht entspannt, "die ganze letzte Ernsthaftigkeit oder die letzten Prozent Druck waren nicht da, das hat man richtig gemerkt, wie das Training jetzt wieder begonnen hat." Entsprechend habe es gedauert, um "in das ganze Radl" reinzukommen.

Eine Woche Training vor Ort liegt nun vor Thiem, dessen zeitnaher Fokus zunächst auf den Western & Southern Open liegt, dem "Cincinnati"-Turnier in New York, das am 22. August beginnt. Interessant auch deshalb, weil es "für alle das erste Match seit ewiger Zeit sein wird". Sollte es dort noch nicht mit der Frühform klappen - kein Beinbruch. "Das große Ziel sind dann die US Open und dass ich dort in der besten Form bin."

Das Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows beginnt in genau zwei Wochen - am 31. August. Und Thiem kann einiges gutmachen: Im Vorjahr hatte er angeschlagen mit einer Verkühlung bereits in Runde 1 verloren.