Nicolas Massu über Dominic Thiem: "Hat immer die Chance, zu gewinnen, wenn er ein Turnier spielt"

Nicolas Massu, seit gut einem Jahr Touring-Coach von Dominic Thiem, hat im Interview mit der ATP über seinen Schützling und dessen Umgang mit der Unterbrechung der Tour gesprochen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.08.2020, 17:53 Uhr

Nicolas Massu sieht gute Chancen für seinen Schützling, Dominic Thiem, bei den US Open

Dominic Thiem ist in New York City gelandet. Der Österreicher ließ seine Fans via Instagram wissen, dass er soeben in der Millionenmetropole angekommen sei. Sechs Tage bleiben Thiem jetzt noch, um sich vor Ort zum einen auf die Western & Southern Open vorzubereiten, zum anderen aber auch um sich auf die Gegebenheiten in den USA, allen voran die "Bubble", einzustellen.

Denn wenn es dann wirklich losgeht mit dem ATP-Masters-1000-Event und den US Open eine Woche darauf, dann ist die Erwartungshaltung groß an den Niederösterreicher, die Leistungen bei den Australian Open und auch bei den zahlreichen Exhibition-Events ließen Thiem zusammen mit Novak Djokovic zum Topfavoriten in Flushing Meadows aufsteigen. Das weiß auch sein Touring-Coach, Nicolas Massu, wie er in einem Interview mit der ATP betonte: "Er ist einer der Spieler, die immer die Chance haben, zu gewinnen, wenn sie an einem Turnier teilnehmen."

Fakt ist, dass Dominic Thiem als Nummer zwei ins Turnier gehen wird, nach den Absagen von Rafael Nadal und Roger Federer die historische Möglichkeit hat, mit nur einem Sieg über einen der "Großen Drei" einen Grand-Slam-Titel zu holen. Fakt ist auch, dass sich der Österreicher zuletzt in bestechender Verfassung präsentierte, mit knapp drei Kilo Muskelzuwachs noch einmal ein Stück weit fitter ist, als er das ohnehin vorher schon war.

Thiem in bester Verfassung

"Er spielt gut, sieht stark aus und ist wirklich konzentriert. Er ist jetzt noch motivierter, weil er einen vollen Kalender mit vielen Turnieren in einer normalen Saison gewohnt ist", schätzt Massu seinen Schützling ein, mit dem er nach einer zweiwöchigen Pause nach den Exhibition-Events in Berlin nun seit einer Woche wieder zusammen arbeitet. Eine weitere Woche bleibt den beiden jetzt noch, ehe es nach fast sechs Monaten Pause wieder mit Wettkampftennis losgeht.

Eine Pause, die es in dieser Dauer in der gesamten Karriere Dominic Thiems noch nie gegeben hat. Natürlich war dies ein Dämpfer für den ambitionierten Österreicher, gleichwohl offenbarte diese Situation auch eine große Chance, wie Massu betont: "Wir haben viel an der physischen Komponente gearbeitet. Normalerweise dauert die Pre-Saison nur drei oder höchstens vier Wochen, aber jetzt hatten wir fast sechs Monate Zeit, um uns darauf und auf das Tennis zu konzentrieren."

Damit soll es nun auch bei den US Open seit langem wieder einmal klappen mit einem guten Ergebnis für Dominic Thiem. Im Vorjahr war bekanntlich ja bereits in Runde eins Endstation, als Dominic Thiem gegen Thomas Fabbiano mit seiner Fitness zu kämpfen hatte. Dass es in diesem Jahr besser werden wird, begründet Coach Massu mit den Ergebnissen und Leistungen der letzten Monate.

Thiem: Grand-Slam-Sieg größtes Ziel

"In letzter Zeit konnte er viele Dinge zum ersten Mal tun. Bei den Australian Open hatte er die vierte Runde nie überstanden und war in diesem Jahr einen Satz davon entfernt, den Titel zu gewinnen. Im vergangenen Jahr erreichte er das Nitto-ATP-Finale, nachdem er die Round-Robin-Phase nie überstanden hatte. Auch in Asien waren seine Ergebnisse nie so gut, aber dann gewann er Peking und erreichte das Viertelfinale in Shanghai", erinnert sich der Chilene an erfolgreiche Wochen Thiems, die ihm zuletzt den Sprung in die Top-Drei der Weltrangliste bescherten.

Nun könnte Thiem auch dort gehörig Boden gut machen, insgesamt hat der Österreicher bei beiden Turnieren nur zehn Punkte in der Wertung, könnte bei zwei Siegen sein Konto um nahezu 3000 Punkte aufstocken. Das ganz große Ziel, und das wird Thiem auch nicht müde zu betonen, bleibt aber der erste Sieg bei einem Grand Slam. Ein Ziel, da sind sich Massu und etliche Experten einig, das bereits in New York City erreicht werden könnte.