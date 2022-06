Dominic Thiem doch in Wimbledon am Start?

Eigentlich wollte Dominic Thiem die Rasensaison auslassen. Nun scheint es zu einer Kehrtwende gekommen zu sein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.06.2022, 15:00 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Denn Thiem scheint nun doch in Wimbledon zu starten. Das berichtet heute.at. Demnach würde Thiem in einer Woche seinen aktuellen Trainingsblock unterbrechen und sich mit seinem Team zur Vorbereitung auf Gras treffen. Auch Nicolas Massu und Jez Green sollen dann wieder mit dabei sein.

Aktuell trainiert Thiem in der Akademie seines Vaters in Traiskirchen, er hatte geplant, eigentlich erst für das Sandturnier in Bastad wieder auf die Tour zurückzukehren.

Angeblich sei für den Sinneswechsel auch das Erstrundenpreisgeld von 56.000 Euro ein Punkt - und seine Sponsoren, die Thiem auf den großen Turnieren sehen wollen.

Dass Thiem wie gedacht auf Wimbledon verzichten würde, war bereits in der vergangenen Woche in Frage gestellt worden: Hier hatte der All England Club die Meldeliste veröffentlicht - eben mit Thiem.

Thiem-Comeback bislang ohne Erfolg

Thiem hatte Ende März in Marbella sein Comeback auf der Tour gegeben nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung und einigen Verschiebungen. Ein Matchsieg steht nach sieben Spielen ohne Erfolg jedoch noch aus. Bei den French Open hatte Thiem zuletzt nach einer schwachen Leistung direkt zum Auftakt verloren.

Vor allem auf der Vorhandseite zeigte Thiem viele Probleme aus, spielte hier zu wenig aus dem Handgelenk. Ein straffes Trainingsprogramm sollte dabei helfen, wieder zu alter Stärke zu finden.