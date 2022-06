Wimbledon 2022 - Entry Lists: Roger Federer und Serena Williams nicht dabei - Thiem noch gemeldet

Die Meldelisten für Wimbledon 2022 sind raus. Nicht dabei: die lange verletzten Roger Federer und Serena Williams.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 09:23 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Es ist im Grunde keine Überraschung: Roger Federer wird am Wimbledon-Turnier 2022 nicht teilnehmen. Das verrät ein Blick auf die Entry Lists, die der All England Club am Freitagabend veröffentlichte.

Federer taucht hierin nicht auf.

Für die Teilnahmereihung wurde die Weltrangliste vom 16. Mai 2022 zugrundegelegt (sechs Wochen vor Turnierstart), hiernach wäre Federer als Nummer 46 qualifiziert gewesen.

Federer hatte sich nach seinem Wimbledon-Aus im Vorjahr im Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz erneut am rechten Knie operieren lassen müssen. Bereits in 2020 hatte sich der Schweizer hier zweier Operationen unterzogen, das Comeback in 2021 verlief zunächst schleppend; offenbar hatte sich Federer während der Vorbereitung auf Rasen wieder verletzt.

Zum Ende des vergangenen Jahres hatte Federer ein Comeback in Wimbledon 2022 als unwahrscheinlich erachtet, "ich wäre überrascht, wenn ich Wimbledon schon wieder spielen würde", sagte er hier. Nun scheint es fix, dass es hierzu nicht kommen wird (eine Wildcard außen vorgelassen).

Wahrscheinlicher ist ein Comeback von Federer beim Laver Cup gegen Ende August.

Wimbledon: Thiem noch auf der Liste

Neben den russischen und belarussischen Akteuren (die aufgrund des Wimbledon-Entscheids fehlen werden) ist auch Stan Wawrinka nicht gelistet; er hätte über ein "Protected Ranking" teilnehmen können. Im Gegensatz zu Federer ist Wawrinka aber für Rasen-Events im Vorfeld von Wimbledon gemeldet, eine Wildcard-Teilnahme somit nicht ausgeschlossen.

Etwas überraschend: Dominic Thiem ist noch gemeldet (über sein "Protected Ranking"), dabei plant er jedoch nicht mit dem Rasen in 2022.

Wimbledon: Zur Entry List der Herren

Wimbledon 2022: Auch die Williams-Schwestern fehlen

Bei den Damen fehlt vor allem ein Name: der von Serena Williams. Die hatte im Vorjahr ihr letztes Tourmatch in Wimbledon bestritten und ist seither verletzt, zu einem Comeback auf dem Heiligen Rasen wird es in 2022 offenbar nicht kommen. Gleiches gilt für Schwester Venus Williams.

Wimbledon: Zur Entry List der Damen