Dominic Thiem - Indian Wells als ambitioniertes Fernziel

Dominic Thiem musste am Montag seine Rückkehr auf die ATP-Tour erneut verschieben. Als Fernziel dient dem Österreicher nach seiner erneuten Verletzungspause das Masters-1000-Turnier in Indian Wells.

© Getty Images 2019 holte Dominic Thiem in Indian Wells den Titel

Am Montag gab Dominic Thiem bekannt, sein Comeback erneut verschieben zu müssen. Der Österreicher hat auf der rechten Hand mit einer Bänderzerrung zwischen den Fingern zu kämpfen und kann daher nicht beim ATP-250-Turnier in Cordoba an den Start gehen. Zumindest mit dem Handgelenk gibt es laut Thiem aber keine Probleme mehr.

Wann er auf die Tour zurückkehren wird, ließ Thiem am Montag noch offen. "Man weiß nicht, wie lange das dauert, entweder nur ein paar Tage oder zwei Wochen, Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen", erklärte der US-Open-Sieger von 2020 in einer Presserunde. Usrprünglich wollte der Lichtenwörther beim in der kommenden Woche stattfindenden Event in Buenos Aires aufschlagen.

Thiem benötigt noch etwas Zeit

Doch unabhängig davon, ob es mit einem Start in der argentinischen Metropole klappt oder nicht: Allzu große Hoffnungen sollten sich Thiems Fans noch nicht machen. "Selbst wenn ich Turniere spiele, sehe ich mich jetzt nicht konkurrenzfähig", meinte der Weltranglisten-37. Das werde noch ein paar Wochen dauern.

"Ein Comeback nach so einer schweren Verletzung geht immer Schritt für Schritt. Ich bin schon viele Schritte gegangen, aber einige sehr wichtige fehlen mir auch noch", ergänzte Thiem. Dazu zählen unter anderem Trainingssätze mit anderen Spielern und letztlich auch das erste Match nach seiner Verletzungspause.

Thiem: "Habe den schwersten Teil hinter mir"

Grundsätzlich zeigte sich Thiem aber optimistisch, schon bald wieder in der Weltspitze mitmischen zu können: "Ich habe auf dem Weg zurück 90 bis 95 Prozent, also den schwersten Teil, hinter mir. Die letzten fünf Prozent werden auch hart werden, ich bin aber sicher, dass ich sehr bald voll zurückkommen werde."

Bald, das könnte gemäß Thiems Einschätzung beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres der Fall sein. "Indian Wells ist noch fünf bis sechs Wochen entfernt. Wenn alles nach Plan läuft, kann es sein, dass ich dort wieder voll konkurrenzfähig bin." Das Event in der kalifornischen Wüste, das Thiem 2019 für sich entschied, startet am 10. März.