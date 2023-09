Dominic Thiem - Magenentzündung, Davis-Cup-Start noch unsicher

Dominic Thiem war am Montag bei der Pressekonferenz der Erste Bank Open in Wien zugegen - und gab auch einen Einblick in seinen Gesundheitszustand.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2023, 17:22 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem

Der Davis-Cup-Start von Dominic Thiem ab Donnerstag gegen Portugal wackelt, denn der Lichtenwörther ist nach wie vor nicht fit. Er hatte bereits im Vorfeld und bei den US Open gekränkelt, dort in Runde 2 aufgegeben.

Er habe sich in den vergangenen Tagen in Salzburg untersuchen lassen, erklärte Thiem nun im Rahmen einer PK zu den Erste Bank Open in Wien. Dabei stand auch eine Magenspiegelung auf dem Programm, deren Ergebnis noch nicht da ist. Je nach Befund sei ein Start beim Davis Cup möglich oder eben nicht.

Die Blutbefunde immerhin seien schon da, "eine ziemliche Magenentzündung" habe er, so Thiem. Erste Probleme habe er bereits in Gstaad gespürt, auch in Kitzbühel im Anschluss. Danach seien die Probleme größer geworden, "ich habe mich jeden Tag übergeben". Das Turnier in Winston-Salem hatte Thiem dann schon abgesagt. Die Probleme seien jedoch eher stärker geworden, erst seit medikamentöser Behandlung nun gehe es ihm besser."

Thiem mit vollem Terminkalender im Herbst

Was der Grund sein könne? Sollten es Bakterien sein, wisse man, was zu tun sei und bekomme die Sache auch in den Griff. Locker würde er nun wieder trainieren, so Thiem, sein Niveau sei zuletzt ja in Ordnung gewesen.

Sollte Thiem fit sein, ginge es im Spätsommer und Herbst durchaus rund. Nach dem Davis Cup plant er Starts beim Challenger-Turnier in Bad Waltersdorf (ab 17. September), dann Turniere in Asien und Europa.

Hier hat Thiem unter anderem Halbfinals aus Antwerpen und Gijon zu verteidigen.