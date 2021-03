Dominic Thiem nach Doha-Aus: "Bin ziemlich zufrieden mit meiner Leistung"

Dominic Thiem ist beim ATP-Turnier in Doha ausgeschieden - allerdings mit einer ordentlichen Leistung. Darauf will er in der kommenden Woche in Dubai aufbauen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2021, 16:42 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Dominic Thiems Überschallgewindigkeits-Rückhände gegen Roberto Bautista Agut: Sie rauschten ebenso schnell und noch in deutlich höherer Frequenz auf Twitter durch, am Ende aber half es nichts. Thiem verlor mit 6:7, 6:2, 4:6 gegen den Spanier. Nächster Stopp: Dubai - im Gegensatz zum zuvor ausgeschiedenen Roger Federer will Thiem dort auch spielen.

"Ich musste unglaubliches Tennis auspacken", freute sich RBA im Anschluss - zurecht, denn er spielte ein wahnsinnig gutes Match.

"Er ist ein so schwieriger Gegner, weil er vom ersten bis zum letzten Punkt kämpft", zollte auch Thiem seinem Bezwinger großen Respekt. "Er gibt einem nichts kostenlos. Und er fühlt sich hier sehr wohl in Doha, hat vor zwei Jahren den Titel gewonnen."

Thiem: "Einige teure Fehler gemacht"

Mit seiner eigenen Leistung zeigte sich der Weltranglisten-Vierte aus Lichtenwörth recht happy. "Im Allgemeinen bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Performance", sagte Thiem. "Ich habe vom Anfang bis Ende gekämpft. Natürlich habe ich spielerisch hier und da ein paar blöde Fehler gemacht, teilweise auch teure. Aber ich denke, es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Darauf muss ich in Dubai in der kommenden Woche aufbauen."

Ein Problem mit dem Knie gibt's übrigens nicht. Das hatte sich Thiem zum Ende des ersten Satzes leicht verdreht, "Ich habe das nur für zwei, drei Punkte gespürt. Dann war es wieder weg, von daher gibt es kein Problem", so der 27-Jährige.

In Dubai wird Thiem topgesetzt sein, nachdem Rafael Nadal eine angebotene Wildcard abgelehnt hat. Nadal schrieb auf Twitter, man habe "ernsthaft darüber nachgedacht zu kommen und zu spielen. Aber ich denke nicht, dass ich schon bereit bin zu spielen." Der Spanier hatte in Australien mit Rückenproblemen zu kämpfen und bereits für Acapulco abgesagt gehabt.

Neben Thiem werden in Dubai auch Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Gael Monfils und Denis Shapovalov am Start sein. Und: sein Doha-Bezwinger, Roberto Bautista Agut.