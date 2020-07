Dominic Thiem spendet Preisgeld der Adria-Tour

Dominic Thiem wird sein Preisgeld aus der Adria-Tour spenden. Das verriet Vater Wolfgang Thiem in einem Interview mit diepresse.com.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.07.2020, 15:26 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem

Wolfgang Thiem prangerte zudem an, dass Novak Djokovic von allen die Schuld gegeben werde. "Natürlich war das Tanzen in der Disco nicht optimal, aber Djokovic hat grundsätzlich nichts Böses gemacht. Man war einfach zu schlampig, zu euphorisch", so der Papa des Weltranglisten-Dritten. Er zeigte zudem auf, dass durch die Djokovic-Tour Geld für Charity-Zwecke gesammelt worden sei. "Mir ist lieber, es gibt ein paar Coronafälle mehr, aber dafür werden ein paar Tausend Euro für eine Kinderkrebsklinik gesammelt."

Das Event wäre "unter einem ganz anderen Stern gestanden, wenn der Sieger 300.000 Euro eingesteckt hätte", so Wolfgang Thiem weiter.

Djokovic hatte für seine Adria-Tour schon bei den Auftritten in Belgrad heftige Kritik einstecken müssen, weil trotz der Corona-Pandemie keine Abstandsregelungen eingehalten, Fotos mit Fans und Ballkindern gemacht wurden. Zudem feierten Djokovic, Zverev, Thiem und Co. in einem Restaurant. Am zweiten Wochenende schließlich wurde die Corona-Erkrankung von Grigor Dimitrov bekannt, es folgten entsprechende Meldungen von Borna Coric, Victor Troicki und Djokovic samt Gattin Jelena. Von Zverev tauchte zuletzt zudem ein Party-Video aus Monaco auf, trotz der Ankündigung, er werde sich in eine Quarantäne zurückziehen.

Thiem war zwischenzeitlich wieder in Nizza beim Ultimate Tennis Showdown sowie bei der Generali Austrian Pro Series aktiv. Ab dem 7. Juli beginnt zudem sein eigenes Einladungsturnier "THIEMs7" in Kitzbühel.