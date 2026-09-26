Dominic Thiem spielt beim Rafa Nadal Academy Slam im Team Murray

Der Österreicher Dominic Thiem wird beim Rafa Nadal Academy Slam für das Team Murray antreten. Das Doppel-Showevent findet am kommenden Samstag, 3. Oktober, in der Rafa Nadal Academy in Manacor (Mallorca) statt und ist Teil der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Akademie.

von PM

zuletzt bearbeitet: 25.09.2026, 13:52 Uhr

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© Getty Images Dominic Thiem (l.) verstärkt das Team von Andy Murray (r.) beim Show-Turnier anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Rafa Nadal Academy.

Der Rafa Nadal Academy Slam wird einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Akademie sein. Zwei Teams unter der Führung von Nadal und Murray treten dabei gegeneinander an. Neben dem sportlichen Wettbewerb erwartet die Zuschauer ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit zahlreichen Überraschungen, darunter auch der Auftritt eines internationalen Künstlers.