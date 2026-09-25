„Sir“ Murray gibt dem Rafa auf Mallorca die Ehre

Im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums seiner Akademie auf Mallorca veranstaltet Rafael Nadal am 03.10.2026 einen „Academy Slam“, in dem zwei Teams gegeneinander antreten werden. Als Kapitän der gegnerischen Auswahl hat der 22-fache Grand-Slam-Sieger keinen Geringeren als den ebenfalls ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray angeheuert.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.09.2026, 15:34 Uhr

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© Getty Images Beim Aufeinandertreffen auf Mallorca werden es Rafael Nadal (l.) und Andy Murray (r.) auch beim Schaukampf am Ehrgeiz nicht fehlen lassen.

So wie Rafael Nadal seine sportlichen Ziele während seiner aktiven Karriere verfolgt hat, die neben der Weltranglistenposition 1 auch mit 22 Grand-Slam-Titeln und weiteren großen Erfolgen wie beim Davis Cup und den Olympischen Spielen gekrönt wurde, so umtriebig verfolgt der 40-jährige auch den Ausbau seines Akademie-Imperiums. Inzwischen ist er neben seiner Heim-Destination in Manacor mit zusätzlichen Standorten in Marbella, Kuwait, Mexico, Griechenland, Hongkong, Dominikanische Republik und Ägypten weltweit vertreten.

Schon im Jahr 2016 eröffnete der Olympiasieger von Peking seine Akademie auf Mallorca, in der schon während seiner aktiven Karriere sein Onkel Toni die sportlichen Geschicke leitete. Und so jährt sich der Start des Projekts in Nadals Heimatstadt Manacor zum zehnten Mal, was natürlich auch in Form eines sportlichen Events mit zahlreichen Überraschungen und Ehrengästen würdig gefeiert werden soll.

Als Highlight wird der sogenannte „Rafa Nadal Academy Slam“ ausgetragen, in dem zwei Teams auf dem Court wetteifern werden. Während Nadal selbst ein Team als Leader anführen wird, wurde nun der Kapitän der gegnerischen Auswahl bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um den britischen Legenden-Kollegen Andy Murray, der ebenfalls für seinen bedingungslosen Einsatz während seiner Laufbahn bekannt war.

Mit einer ordentlichen Prise Humor lädt Rafa, zu sehen in einem Youtube-Video, seinen langjährigen Konkurrenten Murray per Sprachnachricht für das Event ein: „Ich weiß, dass du viel trainiert hast, fast wie ein Profi. Ich kann nicht so viel trainieren wie du, aber ich glaube, ich kann immer noch konkurrenzfähig sein. Vielleicht kannst du einige deiner Freunde zusammentrommeln, und ich einige von meinen, und wir können hier in der Akademie einen Team-Wettbewerb veranstalten, um das zehnte Jubiläum zu feiern. Es wäre fantastisch für uns alle hier in der Akademie, dich hier wieder willkommen heißen zu dürfen.“

Für den 39-jährigen Murray wird es der dritte Aufenthalt in der Nadal-Akademie. 2016 war der Schotte für eine Trainingseinheit vor Ort und nahm 2019 bei den dort ausgetragenen Rafa Nadal Open teil. Die weiteren Mitglieder der beiden Teams sollen in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. Auf der Tour waren sich Nadal und Murray insgesamt 24 Mal gegenübergestanden, wobei der spanische Linkshänder 17 Partien für sich entscheiden konnte. Das letzte Meeting fand exakt im Gründungsjahr der Akademie im Jahr 2016 beim ATP-Masters-Turnier in Madrid statt, wo der dreifache Grand-Slam-Sieger Murray die Nase vorn hatte. Somit dürfte Rafa diesbezüglich noch eine kleine Rechnung offen haben.