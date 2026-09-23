Testen, vernetzen, lernen: ASICS Apparel Trial in Berlin

Am letzten Wochenende traf sich die ASICS-Tenniscommunity in Berlin zum Apparel Trial, um die neusten Produkte von ASICS genau unter die Lupe zu nehmen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.09.2026, 22:05 Uhr

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© Rick Püschel ASICS hat in den vergangenen Jahren eine starke Tenniscommunity entwickelt, die sich mit der Marke stark verbunden fühlt.

Wer einmal bei einem Community Events von ASICS dabei gewesen ist, der dürfte dies so schnell nicht vergessen. Der Sportartikelhersteller hat sich in den vergangenen Jahren genau damit in der Tennisszene einen großen Namen gemacht und auch in der vergangenen Woche wieder bewiesen, dass Tennis mehr ist als einfach nur ein Sport, sondern vor allem vom Miteinander lebt.

Im Rahmen des Apparel Trials in Berlin kamen ca. 30 tennisbegeisterte Spieler, Coaches und Influencer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen und verbrachten zwei gemeinsame Tage mit einem bunten Programm aus Talks, Infos zur Marke ASICS und vielen Möglichkeiten zur Vernetzung. Im Mittelpunkt des Apparel Trials stand aber natürlich das Testen der neuen ASICS-Night-Kollektion unter Wettkampfbedingungen. So spielten alle Teilnehmer am zweiten Tag gemeinsam (oder auch stellenweise gegeneinander), um Schuhe, Shirts und Shorts der Marke auf Herz und Nieren zu prüfen und gaben anschließend detailliert Feedback zu den einzelnen Produkten.

ASICS setzt auf den Community-Charakter

Mit dabei war auch der renommierte Tenniscoach und TV-Experte Benjamin Ebrahimzadeh, der ein fester Bestandteil der ASICS Tennis Community ist und natürlich auch selbst zum Racket gegriffen hat, um u.a. mit dem Solution Speed FF 4 Clay Night Energy den neusten Tennisschuh von ASICS zu testen. Doch natürlich stand der ehemalige Wegbegleiter von Angelique Kerber auch mit Rat zur Seite, um das Spiel der Teilnehmer zu verbessern.

„Es ist toll zu sehen, was für eine großartige Community sich entwickelt hat“, resümierte Tim Focht, Activation & Sports Marketing Specialist von ASICS Deutschland, am Ende des Events in der Bundeshauptstadt. Für ein besonderes Flair sorgten in Berlin auch die besonderen Orte, die das ASICS-Team in Berlin für die Community aussuchte. So war das Atelier Rooftop Gastgeber einer Talksession, gespielt wurde später auf der kleinen Anlage des TC Charlottenburg-Nord. Die drei Plätze umfassende Anlage, die von Vorstand Nicolas Bruns mit viel Hingabe gepflegt wird, beheimatet rund 100 Mitglieder und sorgte an diesem Tag im Volkspark Jungfernheide für ein besonders naturbezogenes und damit exklusives Flair.

Alle Mitglieder der ASICS Tennis Community dürfen sich schon jetzt auf weitere tolle Events im kommenden Jahr freuen. In diesem Jahr war neben dem jüngsten Apparel Trial in Berlin vor allem das Community Event in Füssen ein großes Highlight im ASICS-Kalender 2026. Doch auch über die Grenzen Deutschlands hinaus setzte ASICS zuletzt auf große Events, die stets der Unternehmensphilosophie “Sound Mind, Sound Body” ("Gesunder Geist, gesunder Körper") folgen. So fanden in den letzten Monaten auch ähnliche Veranstaltungen in der Mouratoglou Academy in Nizza oder in Barcelona statt.