Dominic Thiem stellt Team weiter um, Comeback offenbar in Monte Carlo

Dominic Thiem (ATP-Nr. 50) stellt sein Betreuerteam weiter um. Ein langjähriger Freund ist nun auch nicht mehr dabei.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 15:38 Uhr

Dominic Thiem

Wann gibt Dominic Thiem sein lang ersehntes Comeback? Es ist eine der großen Fragen unter den Fans des Lichtenwörthers.

Thiem hatte seine Rückkehr zuletzt immer weiter aufgeschoben, einen Australian-Trip abgesagt, ebenso den Südamerika-Swing und die US-Hartplatztour. Zunächst, weil die Hand (nicht das malade Handgelenk) Probleme bereitet habe, für sein Ausbleiben in Indian Wells und Miami hatte Thiem nur erklärt, er wolle auf Sand zurückkommen, den er so liebe.

Thiem steht in Monte Carlo auf der Entry List

Die aktuell wohl wahrscheinlichste Antwort auf die Frage des Comebacks: ist wohl Monte Carlo.

Hier steht Thiem auf der Entry-List hat es als aktuell Weltranglisten-50. gerade noch so ins Hauptfeld geschafft (der Cut liegt bei Platz 52). Auf ein Protected Ranking muss Thiem also noch nicht zurückgreifen. Thiem ist außerdem für das ATP-Turnier in Belgrad direkt im Anschluss gemeldet.

Thiem trennt sich von Lucas Leitner

Die zweite großen Frage um Dominic Thiem lautet aber: Wer gehört aktuell zum Team Thiem? Denn das hat sich in den vergangenen Jahren arg verändert. 2019 gab es die Trennung von Günter Bresnik, 2020 das schnelle Ende einer Zusammenarbeit mit Thomas Muster. Es folgte die Trennung von Manager Herwig Straka zugunsten eines Einstiegs bei "Kosmos", der Agentur von Fußballstar Pique. Außerdem der Abschied von Physiotherapeut Alex Stober, nachdem Thiem diesen verantwortlich gemacht hatte für einen zu frühen Wiedereinstieg nach der Handgelenksverletzung. Auch Fitnesstrainer Mike Reinprecht war in der Vorbereitung auf 2022 nicht mehr dabei, dafür Jez Green, der Ex von Andy Murray und Alexander Zverev.

Und nun: Scheint auch Lucas Leitner nicht mehr zum Team gehören, wie heute.at berichtet. Leitner ist ein Kindheitsfreund von Thiem und war seit 2017 mit auf Tour, hatte sich um vielerlei gekümmert, vor allem um Thiems Auftritt in den sozialen Medien. Aktuell kümmere sich eine Wiener Agentur nun um Thiem auf Instagram und Co., noch auf Probezeit, allerdings wohl schon einige Zeit.

Thiem nun mit dem Nadal-Mann

Als neuer PR-Mann scheint zudem Benito Perez-Barbadillo für Dominic Thiem zu arbeiten, er ist vor allem bekannt aufgrund seiner Zusammenarbeit mit Rafael Nadal. "Wir wollen Dominic nicht verändern, sondern der Welt zeigen, wie er ist – auf und neben dem Platz. Er soll zu einer globalen Figur werden", zitiert heute.at den Spanier.

Wie Thiem im Jahre 2022 auf dem Platz aussieht - seine Fans hoffen, es in knapp einem Monat sehen zu dürfen. In Monte Carlo beginnen die Hauptfeldspiele am 10. April.