Dominic Thiem und Jannik Sinner: Mehr als nur ein Abendessen?

Ein gemeinsames Foto von Dominic Thiem und Jannik Sinner hat die Gerüchteküche am Wochenende ordentlich angeheizt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 07:01 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem hielt in Monte-Carlo einen Vortrag

Was so ein Foto alles auslösen kann. Eigentlich kamen Dominic Thiem und Jannik Sinner - begleitet von Bruder Moritz Thiem und Geschäftspartner Stefan Herzog - in Monte-Carlo ja nur zu einem Abendessen zusammen, in den sozialen Medien sorgte das gemeinsame Bild der beiden aber für teils wilde Spekulationen. Der Tenor: Eigentlich wäre Thiem als zweifacher French-Open-Finalist in den kommenden Monaten der ideale Sparringpartner für den Weltranglistenersten.

Sinner ist bekanntermaßen noch bis 4. Mai gesperrt und wird anschließend wohl beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom (7. bis 18. Mai) auf die Tour zurückkehren. Nur: Dass Thiem in den nächsten Wochen tatsächlich mit dem dreifachen Grand-Slam-Champion trainieren wird, scheint ziemlich weit hergeholt.

Thiem beim ÖTV gemeldet

Thiem wird nach seinem Rücktritt im Herbst zwar von der ATP nicht mehr als aktiver Spieler geführt, beim Österreichischen Tennisverband ist der 31-Jährige aber weiterhin gemeldet. Daher ist es ihm - Stand jetzt - auch verboten, mit Sinner zu trainieren.

Der Grund für Thiems Reise nach Monte-Carlo dürfte daher tatsächlich rein geschäftlich gewesen sein. Der US-Open-Champion von 2020 hielt am Freitag im Rahmen des International Impact Forums (IIF) einen Vortrag über sein neues Projekt “THIEM ENERGY”. Und teilte dies seinen Fans am Samstag auch via Social Media mit.