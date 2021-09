Dominic Thiem wird 28: Achterbahnfahrt der Gefühle

Dominic Thiem feiert heute seinen 28. Geburtstag - und darf an seinem Ehrentag auf das wohl turbulenteste Jahr seines bisherigen Lebens zurückblicken.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.09.2021, 03:36 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem feiert seinen 28. Geburtstag

Der 12. und 14. Februar 2021 stehen im abgelaufenen Lebensjahr wohl so sinnbildlich für Dominic Thiems Gefühlwelt wie keine zwei anderen Tage. Da wäre auf der einen Seite eine epische Aufholjagd gegen Nick Kyrgios vor Tausenden tennisverrückten Australiern, auf der anderen eine fast schon unerklärliche Dreisatzniederlage gegen Grigor Dimitrov in einer leeren Rod Laver Arena.

Ja, die abgelaufenen zwölf Monate waren für Dominic Thiem die wohl turbulentesten seines noch kurzen Lebens. Der Start in sein 28. Lebensjahr hätte dabei nicht besser ausfallen können: Mit dem Triumph bei den US Open erfüllte sich der Österreicher einen lang gehegten Lebenstraum, auch danach zeigte er - insbesondere bei den ATP Finals - sensationelles Tennis.

Thiem verpatzt Saisonstart

Wenig überraschend wurde Thiem nach seiner bis dato besten Saison mit einer überwältigenden Mehrheit zum österreichischen Sportler des Jahres gewählt. Der Durchmarsch bis ganz nach oben schien beinahe schon vorprogrammiert, doch zu Beginn der laufenden Saison holte ihn und ganz Tennis-Österreich die harte Realität ein.

Nach dem ebenso klaren wie überraschenden Achtelfinalaus bei den Australian Open absolvierte Thiem zwei Gastspiele in Doha und Dubai, zweimal setzte es frühe Niederlagen. "Ich bin in einer schwierigen Phase. Es ist nötig, einen Neustart zu machen", meinte der unter der COVID-Blasen leidende Lichtenwörther.

Der Neustart, er verlief dann aber alles andere als nach Wunsch. Nach einem guten Auftritt in Madrid verlor Thiem in Rom, Lyon und auch bei seinem erklärten Saisonhighlight in Paris früh. Nach der Erstrundenpleite in Roland Garros sprach er gar von der "größten Krise" seiner bisherigen Laufbahn.

Start bei den Australian Open als großes Ziel

Privat lief es für Thiem indes besser: Anfang des Jahres machte der Niederösterreicher seine neue Beziehung mit Lili Paul-Roncalli öffentlich, Auftritte in der Öffentlichkeit waren seither rar gesät. Doch aus einem traurigen Grund dürfte der Tennisstar zumindest privat mehr Zeit als normalerweise mit seiner Freundin verbringen.

Denn Thiem verletzte sich in Mallorca am Handgelenk, sagte anschließend das Turnier in Wimbledon ab und musste in weiterer Folge sogar seine Saison vorzeitig beenden. Derzeitig trägt der Weltranglistensechste noch eine Schiene, ein Start bei den Australian Open 2022 ist das erklärte Ziel.

Was bleibt also von diesem Lebensjahr des Dominic Thiem? Über allem schwebt natürlich der US-Open-Titel, mit dem er sich einen Lebenstraum erfüllte und für immer einen Platz in den Geschichtsbüchern haben wird. Doch angesichts der Verletzungspause bleibt für den Österreicher auch ein bitterer Beigeschmack. Die gute Nachricht für 2022: In einer Achterbahn folgt auf einen Fall auch immer ein steiler Anstieg.

Zwölf Monate, zwölf Bilder:

In New York gelangte Thiem am Ziel seiner Träume an. Thiem verlor bei den French Open 2020 im Viertelfinale gegen Diego Schwartzman. Thiem konnte seinen Titel in Wien auch aufgrund einer Blase am Fuß nicht verteidigen. Bei den ATP Finals schlug Thiem auch Rafael Nadal. Thiem nach seinem Sieg bei den ATP Finals gegen Novak Djokovic. Daniil Medvedev erwies sich im Endspiel der ATP Finals als etwas zu stark für Thiem. Bei den Australian Open war Thiem gegen Nick Kyrgios "the last man standing". Gegen Grigor Dimitrov war für Thiem dann allerdings Endstation. In Doha und Dubai setzte es für Thiem frühe Niederlagen. Bei seinem Comeback in Madrid scheiterte Thiem erst im Halbfinale an Alexander Zverev. Bei den French Open lief es für Thiem alles andere als nach Plan. Thiem - hier bereits mit Schiene - bei einem seiner wenigen öffentlichen Auftritte mit Lili Paul-Roncalli.