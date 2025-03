Drei neue Courts: So sieht das Foro Italico ab diesem Jahr aus

Sowohl auf die Spieler als auch auf die Fans warten beim Combined-Event in Rom einige Änderungen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.03.2025, 15:14 Uhr

© Getty Images Das Turnier in Rom wächst

Das Foro Italico präsentiert sich ab diesem Jahr in einem neuen Look. Wie die Veranstalter im Rahmen einer Pressekonferenz in Rom bekanntgaben, werden die Frauen und Herren beim Combined-Event (7. bis 18. Mai) in der italienischen Hauptstadt auf drei zusätzlichen Matchcourts aufschlagen.

Neben zwei kleineren Courts mit 800 Plätzen wurde ein neues Stadion für mehr als 3000 Zuschauer erbaut. Zusammen mit dem Campo Centrale, der Grand Stand Arena und dem “Pietrangeli“ wird die sogenannte “SuperTennis Arena” einen der vier Show-Courts des Turniers darstellen. Tickets für diesen Court werden gesondert in den Verkauf gehen.

Gelände wachst

Außerdem wurden für den “Pietrangeli” sowie für die Courts 1 und 2 neue Tribünen errichtet. Des Weiteren wird den Zuschauern auf dem Gelände, das angesichts der zahlreichen Neuerungen von zwölf auf 20 Hektar anwächst, eine komplett renovierte Fan Village zur Verfügung stehen.

Aus sportlicher Sicht dürfen sich die italienischen Fans vor allem auf den derzeit noch gesperrten Lokalmatador Jannik Sinner freuen, der in Rom voraussichtlich sein Comeback geben wird. Titelverteidiger bei den Herren ist Alexander Zverev, bei den Frauen setzte sich im Vorjahr die Polin Iga Swiatek durch.