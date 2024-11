Duelle, die wir 2024 gerne (öfters) gesehen hätten

Gibt es aktuell große Rivalitäten, auf die man sich Woche für Woche freuen kann?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.11.2024, 11:37 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Novak Djokovic haben 2024 exakt nie gegeneinander gespielt

Wer sich erinnern kann: Die erste Saisonhälfte der ATP-Tour 2023 schien eigentlich nur aus Matche zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev zu bestehen. Und es waren ein paar richtige Leckerlis dabei, auch atmosphärisch betrachtet wie jenes in Monte-Carlo. Sechs Mal haben sich Zverev und Medvedev im vergangenen Jahr getroffen, fünf Mal behielt Meddy die Oberhand. Und 2024? Da steht lediglich ein Match in den Annalen. Das allerdings war denkwürdig - handelte es sich doch dabei um den Halbfinalsieg nach 0:2-Satzrückstand von Medvedev bei den Australian Open. Danach haben sich die beiden als Gegner nicht mehr wiedergesehen.

Apropos Alexander Zverev: Dessen letztes Treffen mit Novak Djokovic datiert aus dem Sommer 2023 in Cincinnati! Auch da ist den Tennisfans in der eben erst abgedrehten Saison 2024 einiges entgangen. Und auch mit Branchenprimus Jannik Sinner hat sich die deutsche Nummer eins nicht oft getroffen. Nämlich nur einmal, im Halbfinale von Cincinnati. Dieser Austausch war allerdings bemerkenswert, schließlich wurde die Partie erst im Tiebreak des dritten Satzes entschieden.

Sinner gegen Alcaraz nur drei Mal im Jahr 2024

Nun ist die ATP-Tour kein Wunschkonzert, richtig große Realitäten wie etwa jene zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal mit Treffen in mehreren Endspielen sind rarer geworden. Zum einen, weil mit Ausnahm von Jannik Sinner bei vielen Kollegen die Konstanz gefehlt hat. Darüber hinaus hat sich gerade Sinner rar gemacht. Das Duell des Südtirolers gegen Novak Djokovic würde man ja auch gerne öfter sehen - 2024 hat es dies nur zwei Mal gegeben: im Halbfinale der Australian Open und im Endspiel von Shanghai.

Und ja: Wenn wir ganz ehrlich sind, bräuchte es auch noch deutlich mehr Treffen zwischen Sinner und Carlos Alcaraz. Abgesehen von der Tennissause in Saudi-Arabien gab es nämlich nur drei: in Indian Wells, Roland-Garros und Peking. Übrigens immer mit dem besseren Ende für Alcaraz. Ein Wiedersehen beim Davis-Cup-Finale in Málaga fiel ja nach der Pleite der Spanier gegen die Niederlande aus.

Als Tennisfan nimmt man aber drei Duelle unter Spitzenspielern fast schon gerne mit. Taylor Fritz etwa hat sich alleine seit dem Finale der US Open dreimal die Zähne an Jannik Sinner ausgebissen. Andererseits aber Alexander Zverev in Wimbledon, bei den US Open und auch bei den ATP Finals ebenso oft besiegt. Aber taugt das schon zum Klassiker?