Ehemalige Weltranglistenerste Karolina Pliskova kehrt mit Sieg auf die Tour zurück

Über ein Jahr lang konnte Karolina Pliskova verletzungsbedingt kein Match bestreiten. Am Montag ist die ehemalige Weltranglistenerste nun mit einem Sieg auf die Tour zurückgekehrt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 21:11 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova ist zurück!

Nach über einem Jahr Pause ist Karolina Pliskova am Montag mit einem Sieg auf die Tour zurückgekehrt. Die ehemalige Weltranglistenerste setzte sich zum Auftakt des WTA-125-Events im portugiesischen Caldas da Rainha mit 6:1, 4:6 und 7:5 gegen die Französin Tessah Andrianjafitrimo durch.

“Für mich geht es im Moment nicht um Tennis, sondern darum, meine körperliche Fitness wiederzuerlangen”, meinte Pliskova nach ihrem hartumkämpften Sieg. Die Tschechin, die ihr bis dato letztes Match bei den US Open 2024 bestritten hatte, wurde zuletzt mehrfach an ihrem linken Knöchel operiert.

Pliskova verlor zwei Grand-Slam-Endspiele

Da sie über ein Jahr lang kein Match absolvieren konnte, wird Pliskova aktuell nicht in der Weltrangliste geführt. Beim Hartplatz-Event in Portugal ist die 33-Jährige dank einer Wildcard am Start. Im Achtelfinale bekommt sie es mit der Russin Polina Iatcenko zu tun.

Pliskova gewann im Laufe ihrer Karriere 17 Titel und stand im Sommer 2017 für acht Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Ein Grand-Slam-Titel war der Tschechin allerdings nicht vergönnt, bei den US Open 2016 und in Wimbledon 2021 verlor sie jeweils im Finale.

