"Ehrliche Beziehung": Tsitsipas schwärmt von neuem Coach

Nach einigen schwierigen Monaten konnte Stefanos Tsitsipas beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gegen Matteo Berrettini seinen siebten Sieg in Folge einfahren. Was auch an seinem neuen Umfeld liegen könnte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.03.2025, 19:40 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas nach seinem Sieg bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Dubai

Erst letztes Jahr trennte sich der ehemalige Weltranglistendritte unter viel hin und her von seinem Vater Apostolos als Trainer.

Nach der Trennung lief es zunächst nicht viel besser für Tsitsipas, in Dubai endlich der Befreiungsschlag und der erste Finaleinzug seit April 2024. Mit dem 12. ATP-Tour-Titel im Gepäck und zurück in den Top-10 reiste der 26-Jährige nach Indian Wells. Ein Sieg der den Knoten platzen ließ?

Denn Bisher läuft es wie gewünscht, schonungslos schickte Tsitsipas Drittrunden-Gegner Berrettini nach Hause.

Tsitsipas: “Sie haben gesagt, dass mein Tennis sinken würde, also habe ich mir ein Boot besorgt”

Einen großen Einfluss auf die aktuellen, erfreulichen Erfolge soll Tsitsipas neuer Coach Dimitris Chatzinikolaou gehabt haben. Unter ihm habe der 26-Jährige „große Verbesserungen“ feststellen können. „Es ist eine sehr ehrliche Beziehung. Bei Dimitris gibt es keine Filter. Ich habe das Gefühl, dass wir offen und frei miteinander reden, und wir können hervorragend kommunizieren“, erklärte der Grieche nach seinem gestrigen Sieg.

Im heutigen Achtelfinale trifft der Dubai-Champion auf Holger Rune.

