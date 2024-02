Einmal um die Welt in 24 Stunden: Turniersieg und Erstrunden-Match für Pliskova

Karolina Pliskova gelang das unglaubliche: Sie spielte ein Turnierfinale in Rumänien und stand keine 24 Stunden später auf einem anderen Kontinent zum Erstrunden-Match wieder auf dem Platz.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 08:01 Uhr

© Getty Images

Karolina Pliskova ist schon lange im Tennis-Geschäft unterwegs. Sie übernahm 2017 die Spitze der Weltrangliste und konnte sich bisher 17 WTA-Titel sichern.

Doch was der 31-jährigen Anfang dieser Woche widerfahren ist, müsste selbst für eine erfahrene Spielerin etwas Ungewöhnliches sein. Pliskova nahm Anfang Februar an den Transylvania Open teil, die in Rumänien ausgetragen werden. Sie spielte sich bis ins Finale und bezwang dort Ana Bodgan mit 6:4 und 6:3. So weit so gut und normal, doch jetzt wird es verrückt. Sie verließ um 19:00 Uhr Ortszeit den Platz als Siegerin und stieg keine drei Stunden später in das Flugzeug, welches sie nach Katar bringen sollte. Der Langstreckenflug dauerte acht Stunden, so dass sie um 7 Uhr morgens im 3.400 km entfernten Doha, Katar, in einer Zeitzone, die eine Stunde voraus ist, landete.

Viel Zeit zum Erholen blieb ihr allerdings nicht, denn um 19:30 Uhr fing bereits ihr erstes Match des neuen Turniers in Doha an. Um 22:00 Uhr verließ sie erneut als Gewinnerin den Platz. Und sie gewann die folgenden Tage auch ihre beiden weiteren Spiele.

Heute gegen 17:15 MEZ trifft die Tschechin auf Naomi Osaka, die sich gestern aufgrund einer verletzungsbedingten Absage ihrer Gegnerin erholen durfte.

