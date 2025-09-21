"Endlich": Jannik Sinner stellt eigene Stiftung vor

Jannik Sinner hat am Donnerstagabend in Mailand seine Stiftung vorgestellt. Durch die “Jannik Sinner Foundation” sollen Kinder leichter Zugang zu Sport und Bildung bekommen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 17:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner präsentierte am Donnerstag seine Stiftung

Jannik Sinner hat am Donnerstagabend seine neue Stiftung vorgestellt. In erster Linie soll durch die “Jannik Sinner Foundation” die Sportentwicklung und frühkindliche Bildung von Kindern gefördert werden. “Ich habe das Glück, meine Leidenschaft durch Tennis ausleben zu können, aber ich weiß, dass Millionen von Kindern niemals die Chance haben, ihre Träume zu verwirklichen, weil sie keinen Zugang zu Bildung haben”, erklärte Sinner bei der Präsentation in Mailand.

Er sei froh, dass das Projekt nun “endlich” Gestalt annehme, so Sinner. Der Weltranglistenzweite hatte die Öffentlichkeit bereits Ende April über die Gründung der Stiftung informiert. Am Donnerstag folgte vor über 100 Gästen die offizielle Vorstellung, bei der Sinner auch die ersten Partnerschaften bekanntgab.

Die Stiftung wird mit der “Global Partnership for Education (GPE)”, dem weltweit größten Fonds zur Verbesserung der Schulbildung in Ländern mit niedrigem Einkommen, zusammenarbeiten. Auch mit der gemeinnützigen Organisation “Südtirol Sporthilfe”, die junge Sportler durch Finanzierung, Mentoring und Förderung unterstützt, wird es eine Kooperation geben.

Sinner kehrt in Peking zurück

Der Vorstand der Stiftung besteht aus einer Vielzahl prominenter Persönlichkeiten. Sinners langjähriger Manager Alex Vittur wird als Präsident fungieren, dessen Frau Cristina Tauber den täglichen Betrieb als Direktorin leiten. Auch Formel-1-Boss Stefano Domenicali und der ehemalige Apple-Finanzvorstand Luca Maestri sind Teil des Vorstands.

Aus sportlicher Sicht geht es für Sinner, der im Kampf um die Nummer eins am Jahresende deutlich schlechtere Karten als Carlos Alcaraz hat, in der kommenden Woche beim ATP-500-Turnier in Peking (25. September bis 1. Oktober) weiter. Danach wird der vierfache Grand-Slam-Sieger unter anderem noch bei den Erste Bank Open in Wien (20. bis 26. Oktober) aufschlagen.