tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Dominic Thiem scheitert an Daniil Medvedev

Dominic Thiem ist im Achtelfinale der Erste Bank Open 2022 ausgeschieden. Der Wien-Champion von 2019 unterlag Daniil Medvedev mit 3:6 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2022, 17:24 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle

Hier der Liveticker zum Nachlesen.

Neuer Gegner, neues Konzentrations-Level: Während Dominic Thiem zum Auftakt gegen Tommy Paul einen Fehlstart mit gleich zwei Doppelfehlern im ersten Spiel hingelegt hatte, gewährte er Daniil Medvedev im zweiten Match des Donnerstags auf dem Center Court in der Wiener Stadthalle keine Anschubfinanzierung. Thiem begann als Aufschläger dominant, unterstützt vom Publikum, das diesmal auch schon beim allerersten Punktgewinn Betriebstemperatur erreicht hatte. Das war gegen einen Mann wie Medvedev auch dringend notwendig. Der Russe verteilt bekanntlich selbst keine Geschenke, ist in der Offensive vielleicht nicht so kreativ wie Paul, als Verteidiger aber so unangenehm wie sonst nur Novak Djokovic oder Rafael Nadal. Oder auch Dominic Thiem.

Kritisch wurde es aus Sicht des Lokalmatadors erstmals im siebten Spiel, als Thiem zunächst drei Breakbälle seines Nachfolgers als US-Open-Champion abwehren konnte. Bei der vierten Chance war es dann aber tatsächlich ein Doppelfehler, der Thiem den ersten Rückstand der Partie bescherte.

Medvedev lässt nach Satzgewinn nicht nach

Wenige Augenblicke später hatte Thiem die Chance zum sofortigen Comeback - geschuldet einem Doppler von Medvedev. Aber der Russe behielt die Nerven, bestätigte den gerade erst hart erkämpften Vorsprung. Und sicherte sich mit einem weiteren Break das 6:3.

Medvedev ließ im insgesamt sechsten Match der beiden nicht locker, verschaffte sich mit dem Break zum 3:1 eine aussichtsreiche Position. Der Favorit verteilte die Bälle geschickt, ließ Thiem an der Grundlinie hin und her flitzen. Dominic Thiemm musste in dieser Phase für seine Punkte viel Risiko eingehen, Medvedevs Verteidigung blieb stabil. Und nicht nur das: Mit seinem Aufschlag kam der 26-Jährige Moskauer, der in der laufenden Saison lediglich das Turnier in Los Cabos einen Titel holen konnte, zu jenen einfachen Punkten, die Thiem nicht gelangen.

Nach 90 Minuten Spielzeit fehlten Medvedev bei Aufschlag Thiem lediglich zwei Punkte zum Einzug ins Viertelfinale, Sieben Minuten später war es dann allerdings so weit.

Hier das Einzel-Tableau in Wien