tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Jannik Sinner vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Alexander Bublik treffen im Viertelfinale der Erste Bank Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland), im Livestream bei ServusTV On und WOW und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 18:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Für heute aber: Wir sagen Servus, Ciao und Baba. Morgen sind wir selbstredend wieder am Start. Morgen ist Jannik ... ... dann gegen Alex de Minaur am Start. Gegen den Demon steht das Head-to-Head für Jannik - je nach Lesart - bei 11:0 (inkl. NextGen Finals) oder bei 10:0 (ohne die Nachwuchs-Sause). Fazit II 76 sehr, sehr konzentrierte Minuten von Jannik. Der, wenn er denn seinen Aufschlag zuletzt als leichte Schwäche gesehen hat, in dieser Hinsicht keine Sorgen haben muss. Das sieht schon sehr fantastisch aus. Bublik - Sinner 4:6, 4:6 Jannik legt mit einem Ass los, bei dem der Ball nicht viel von der Linie gehabt hat. Aber Sascha setzt den folgenden Return beinahe ebenso fein auf die Linie. Es gibt noch ein Ass bei 30:15 und damit zwei Matchbälle. Ass. Aus. Bublik - Sinner 4:6, 4:5 Wir sagen es mal so: Jannik war dieses Spiel nicht besonders wichtig. Bublik - Sinner 4:6, 3:5 Sascha schafft es nicht, sich in eine Position für ein Comeback zu bringen. Breakchancen bisher: zero! Bublik - Sinner 4:6, 3:4 Es sind ab sofort ja Pflichtaufschlagspiele für Sascha. Zwei schwache Volleys machen die Aufgabe aber nicht einfacher. Beim Punkt zum Einstand passt dann auch die Beinarbeit nicht. Jannik holt sich mit dem direkten Returnpunkt einen Breakball. Bublik nimmt das zum Anlass, ein Ass zu schlagen. Und gleich noch eines (mit dem zweiten Aufschlag). Sascha bleibt dran. Bublik - Sinner 4:6, 2:4 So einfach kann Tennis ausschauen, wenn man das Talent, den Fleiß, usw. von Jannik hätte. Wobei: Der Volley-Lob von Sascha hätte sich den Punktgewinn verdient gehabt. Bublik - Sinner 4:6, 2:3 Nach dem 15 alle taucht Jannik so richtig an, holt sich mit einer Inside-Out-Vorhand zwei Breakbälle. Und Sascha hält dem Druck nicht stand. Bublik - Sinner 4:6, 2:2 Zwei Asse zum Auftakt machen natürlich jedes Aufschlagspieler leichter. Der Strahl von einem Return zum 40:15 fällt da nicht weiter ins Gewicht. Bublik - Sinner 4:6, 2:1 So ist das bei Alexander Bublik eben: Da fängt er mit einer schönen Stopp-Variante an. Und schlägt den nächsten Ball einen Meter weit ins Aus. Mit dem nächsten Doppler geht es wieder über Einstand. Ein missglückter Dropshot bringt Sascha den Vorteil. Und ein Ass die Führung. Bublik - Sinner 4:6, 1:1 Same procedure as every Aufschlagspiel von Jannik. Bublik - Sinner 4:6, 1:0 Ein feiner Stopp zum Auftakt. Und auch die übrigen Punktgewinne von Sascha in diesem Spiel können sich sehen lassen. Fazit I Jannik als Aufschläger ohne Fehl und Tadel. Und als Rückschläger ein bisschen großzügig mit seinen Breakchancen. Bublik - Sinner 4:6 Das "Plus One" funktioniert zum 15:0 erneut prächtig. Mit einem Gegenpunkt (Vorhanfehler!) bringt Jannik diesen Satz ins Trockene. Bublik - Sinner 4:5 Das Ass von unten zum 40:0 wird nicht von allen Fans goutiert. Warum eigentlich? Sascha legt ein reguläres nach. Bublik - Sinner 3:5 Wie sagt man nach so einem Spiel gerne? Jannik überpowert Sascha. Bublik - Sinner 3:4 Ein paar schnelle Punkte, die hin und her gehen. Dann holt sich Sinner mit einem feinen Angriff den nächsten Breakball. Und da missrät Sascha ein Stopp ... Bublik - Sinner 3:3 Jannik rettet den Punkt zum 15:0 spektakulär am Netz. Und spielt es danach humorlos herunter. Bublik - Sinner 3:2 Kein Drama bei einem Aufschlagspiel von Sascha? Ja, so etwas gibt es auch! Souveräner Abschluss mit dem nächsten Ass. Bublik - Sinner 2:2 Erster Punkt für Bublik als Rückschläger - weil Jannik eine Rückhand ins Aus haut. Dabei bleibt es aber auch. Bublik - Sinner 2:1 Der nächste Doppler von Bublik führt zum 0:15, eine Rückhand ins Netz zum 0:30, und noch ein Doppelfehler zu drei neuerlichen Breakbällen. Aber Sascha wehrt auch diese drei laufenden ab. Und geht wieder in Führung. Bublik - Sinner 1:1 Jannik weiß, dass er hier besser nicht langsam startet. Und legt en Zu-Null-Spiel hin. Bublik - Sinner 1:0 Gleich einmal ein Doppelfehler zum 15:30 - was nicht überrascht. Sascha wird hier alles riskieren. Und gewinnt den nächsten Punkt mit einem feinen Angriff. Die beiden Breakbälle wehrt Bublik ziemlich wuchtig ab. dann doch ein starker Auftakt für Sascha. Jannik hat die ... ... Wahl gewonnen. Und sich etwas frech für Rückschlag entschieden. Auf geht´s! Pfeifen wird ... ... die Partie Adel Nour. den hatten wir vorhin schon bei der Partie zwischen Matteo Berrettini und Alex de Minaur am Start. Die der Demon mit 6:1 und 7:6 (4) gewinnen konnte. Die Boys sind ... ... gerade auf den Court gekommen. Und die herrlich optimistischen, jungen Autogrammsammler stehen auch schon bereit. Aber das wird vor Anpfiff nix werden! Oha! Da ist ... ... wieder die herrliche Balletteinlage, die dem Hauptmatch jeden Tages vorangeht. So viel Energie würde man sich bei manchem Tennisprofi in der Endphase der Saison wünschen! Für die Unterhaltung ... ... hat hier zwischenzeitlich Alexander Zverev gesorgt. Der hat ein kleines Showtraining hingelegt. Vor gut besetzten Rängen. Jetzt ist die Hütte natürlich voll. Das nächste Heimspiel für Jannik steht an. Einen herrlichen frühen ... ... Freitagabend aus Wien. In der Stadt weht der Sturm. Das spüren wir hier in der Halle nicht. Allerdings: Nach dem Rückzug von Tallon Griekspoor hatten iwr geradfe fast zwei Stunden Ruhe. Vor dem Sturm? Die Vorfreude auf das vierte Deull zwischen Sascha Bublik und Jannik Sinner in diesem Jahr ist natürlich riesig.



© Getty Images

In zweiten Satz der Achtelfinal-Partie gegen seinen italienischen Landsmann Flavio Cobolli musste sich Jannik Sinner mehr strecken, als ihm lieb war. Dennoch konnte sich der Südtiroler in zwei Sätzen behaupten und ist bei den Erste Bank Open in Wien weiterhin ohne Satzverlust.

In Viertelfinale sieht sich der Weltranglisten-2. Alexander Bublik gegenüber, der in diesem Jahr auf österreichischem Boden in Kitzbühel triumphieren konnte. Auch wenn der 24-Jährige Sinner den direkten Vergleich mit 5:2 gegen den Kasachen anführt, dürften ihn gerade die zwei Niederlagen gegen den 28-Jährigen auf Rasen in Halle zur Vorsicht mahnen.

Sinner vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexander Bublik gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On und WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Wien