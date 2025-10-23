tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien: Sinner bezwingt aufkommenden Cobolli in zwei Sätzen

Nach glatt gewonnenem ersten Durchgang musste sich Jannik Sinner im Achtelfinale der Erste Bank Open in Wien gegen seinen italienischen Landsmann Flavio Cobolli noch ordentlich strecken, ehe er dennoch in zwei Sätzen triumphieren konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 22:14 Uhr

© GEPA Pictures Trotz Satzführung musste sich Jannik Sinner in Wien gegen Flavio Cobolli noch ordentlich strecken.

In ihrem ersten Duell auf der ATP-Tour sah sich Jannik Sinner im Achtelfinale der Erste Bank Open seinem italienischen Landsmann Flavio Cobolli gegenüber.

Und schon im ersten Aufschlagspiel seines 23-jährigen Gegners zeigte sich Sinner mit starken Returns, musste aber eine Break-Möglichkeit verstreichen lassen. Im weiteren Verlauf dominierte der Südtiroler jedoch immer deutlicher und sicherte sich fünf Spielgewinne in Folge. Auch von einem gerissenen Schnürsenkel war der 24-Jährige nicht zu stoppen und überließ seinem Gegner im Durchgang nur noch einen zweiten Spielgewinn. Bei seinem letzten Aufschlagspiel musste er zwar drei laufende Satzbälle abgeben, konnte aber seine vierte Chance zum deutlichen Satzgewinn nutzen.

Im zweiten Akt steigerte sich Cobolli bei eigenem Service, konnte die Begegnung nun lange Zeit offenhalten und beim Stand von 2:2 eine Break-Chance des Südtirolers abwehren. Auch bei 5:5 konnte er drei laufende Möglichkeiten des Weltranglisten-2. vereiteln. Im Tiebreak konnte er ein frühes Mini-Break noch einmal kontern, ehe er sich mit einem Doppelfehler auf die Verliererstraße brachte. Mit einem Aufschlag-Winner besiegelte Sinner den finalen 6:2, 7:6-Erfolg nach 1:48 Stunden. Somit bleibt der Südtiroler weiterhin ungeschlagen gegen italienische Landsleute.

Im Viertelfinale bekommt es der italienische Davis-Cup-Sieger mit dem an Nr. 8 gesetzten Kitzbühel-Champion Alexander Bublik aus Kasachstan zu tun, der sich souverän gegen den Argentinier Francisco Cerundolo behaupten konnte.

