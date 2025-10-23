tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Musetti legt im Race mit Sieg gegen Etcheverry wieder vor

Mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg besiegte der Italiener Lorenzo Musetti im Achtelfinale der Erste Bank Open in Wien den Argentinier Tomas Martin Etcheverry und legte damit im Fernduell mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime um einen Platz bei den ATP-Finals wieder vor.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 00:01 Uhr

© Getty Images Mit seinem souveränen Viertelfinaleinzug hat Lorenzo Musetti weiterhin gute Karten auf einen Startplatz in Turin.

Nachdem sich der Kanadier Felix Auger-Aliassime beim ATP-500er-Event in Basel bereits am Nachmittag mit einem Zweisatz-Erfolg gegen den ehemaligen US-Open-Champion Marin Cilic den Einzug ins Viertelfinale sicherte und dem zweifachen Titelträger in der St. Jakobshalle beinahe alles zuzutrauen ist, war Lorenzo Musetti in seiner Achtelfinal-Partie in der Wiener Stadthalle bzgl. eines Startplatzes bei den ATP-Finals in Turin in der Bringschuld.

Doch von Druck war bei dem Italiener erst einmal nichts zu spüren. Mit seinem variablen Spiel übernahm der Davis-Cup-Sieger zu Beginn das Kommando und startete mit einer schnellen 3:0-Führung, die er sicher zum Gewinn des ersten Durchgangs transportierte.

Auch im zweiten Akt konnte die Nr. 4 des Turniers seinem 26-jährigen Gegner gleich das erste Aufschlagspiel abnehmen und war fortan nicht mehr zu stoppen. Bei eigenem Service behielt er trotz vier im Match abzuwehrender Breakbälle eine weiße Weste und fixierte kurz vor Mitternacht mit einem verlustpunktfreien Aufschlagspiel zum Abschluss den 6:3, 6:4-Erfolg nach 94 Minuten. Somit behauptet Musetti im „Race to Turin“ weiterhin Platz 8 und hat 380 Punkte Vorsprung auf Auger-Aliassime, der auf Position 9 rangiert.

Im Viertelfinale sieht sich der 23-Jährige dem französischen Linkshänder Corentin Moutet gegenüber, der sich damit beim ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medvedev in zwei Sätzen für die am Wochenende im Endspiel von Almaty erlittene Niederlage erfolgreich revanchieren konnte.

