Erste Bank Open: Sebastian Ofner erhält Wildcard für den Hauptbewerb in Wien

Die starken Saison-Leistungen von Sebastian Ofner werden mit einer Wildcard für die Erste Bank Open honoriert.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.10.2023, 13:34 Uhr

Sebastian Ofner wird in Wien aufschlagen

Der 27-jährige Steirer hat in der Weltrangliste mit dem Halbfinal-Einzug beim ATP-250-Turnier in Astana (KAZ) als 49. erstmals den Sprung unter die Top 50 geschafft und heuer auch mit dem Vorstoß ins Achtelfinale der French Open groß aufgezeigt. Vor Ofner hatte bereits Dominic Thiem eine Wildcard für den Hauptbewerb des heimischen Tennis-Highlights vom 21. bis 29. Oktober in der Wiener Stadthalle und bei „Erste Bank Open 2 Go“ am Gelände des Wiener Eislauf-Vereins am Heumarkt erhalten.

Sebastian Ofner war als Nummer 193 im ATP-Ranking in das Jahr 2023 gestartet, seit Saisonbeginn ist der Steirer in der Weltrangliste kontinuierlich nach oben geklettert. Neben dem Achtelfinale bei den French Open in Paris steht auch der Turniersieg beim Challenger in Salzburg zu Buche. Zuletzt erreichte er in Astana zum zweiten Mal die Vorschlussrunde bei einem ATP-Turnier.

Straka: "Wildcard absolut verdient"

"Sebastian Ofner hat in diesem Jahr nicht nur in der Weltrangliste einen großen Sprung nach vorne gemacht, sondern er hat auch sein Spiel stark stabilisiert. Er hat sich die Wildcard für die Erste Bank Open daher absolut verdient. Ich würde mich sehr freuen, wenn mein steirischer Landsmann in Wien an seine guten Leistungen in dieser Saison anknüpfen könnte", erklärt Turnierdirektor Herwig Straka.

"Die Erste Bank Open sind für uns Österreicher ein großes Highlight. Die Fans in der Wiener Stadthalle sorgen stets für eine einzigartige Atmosphäre, die mich mit Sicherheit anspornen wird. Das Teilnehmerfeld ist unglaublich stark, aber ich werde alles dafür tun, um in jedem Match ordentlich dagegenhalten zu können“" gibt sich Ofner kämpferisch.

Starkes Teilnehmerfeld in Wien

Für die mit 2.559.790 Euro dotierten Erste Bank Open haben fünf Top-Ten-Stars und zwölf der 20 besten Tennisspieler der Welt gemeldet. Erst am gestrigen Mittwoch standen mit Daniil Medvedev und Jannik Sinner zwei Wien-Starter im Endspiel des ATP-500-Turniers in Peking einander gegenüber. Dabei hatte Sinner zweimal im Tiebreak das bessere Ende für sich. D

er Italiener verbesserte sich damit im ATP-Ranking um drei Plätze und ist nun unmittelbar hinter Medvedev Vierter. Neben Sinner und Medvedev stehen u .a. so klingende Namen wie Stefanos Tsitsipas (GRE), Andrey Rublev, Alexander Zverev (GER), Tommy Paul, Frances Tiafoe, Ben Shelton (alle USA), Grigor Dimitrov (BUL) oder Gael Monfils (FRA) auf der Nennliste der Erste Bank Open.