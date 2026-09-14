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Erste Bank Open: Sinner und Zverev auch 2026 in der Wiener Stadthalle dabei

Mit Jannik Sinner und Alexander Zverev kommen die Nummer eins und zwei der ATP-Weltrangliste zu den Erste Bank Open 2026, die vom 24.10. bis zum 01.11. in der Wiener Stadthalle ausgetragen werden.

von PM

zuletzt bearbeitet: 14.09.2026, 11:51 Uhr

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© Bildagentur Zolles KG Jannik Sinner und Alexander Zverev werden wieder in der Wiener Stadthalle aufschlagen

Jannik Sinner hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wohl er sich in Wien fühlt und wie sehr er die Erste Bank Open schätzt. Das hat auch mit dem Umstand zu tun, dass er in den Jahren 2019 (als damaliger Weltranglisten-119.) und 2020 jeweils eine Wildcard von Turnierdirektor Herwig Straka bekommen hat. „Wien ist ein sehr spezielles Turnier für mich, und mir gefällt auch die Stadt. Man hat hier immer gut auf mich geschaut. Wenn ich in dieser Woche ein Turnier spiele, dann ist es in Wien“, verabschiedete sich der aktuelle Weltranglisten-Erste

im Vorjahr nach seinem Turniertriumph in Wien, den er mit einem Dreisatzerfolg in einem ebenso dramatischen wie hochklassigen Endspiel gegen Alexander Zverev perfekt machte.

Jannik Sinner nimmt das „Unternehmen Titelhattrick in Wien“ in Angriff

Der 25-jährige Superstar aus Italien hat bei seinen letzten beiden Auftritten bei den Erste Bank Open 2023 und 2025 jeweils den Siegespokal geholt und wird somit in diesem Jahr das „Unternehmen Titelhattrick in Wien“ in Angriff nehmen. Sinner führt zweieinhalb Wochen vor dem offiziellen Nennschluss am 30. September ein Teilnehmerfeld an, das jeden Tennisfan mit der Zunge schnalzen lässt. So wird auch der diesjährige French-Open- und US-Open-Champion Alexander Zverev bei den Erste Bank Open aufschlagen. Die beiden Wien-Finalisten des Vorjahres standen einander zuletzt im Endspiel des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon gegenüber, das Sinner in vier Sätzen für sich entschied. Mit Sinner und Zverev kommen die Nummer eins und die Nummer zwei der aktuellen Weltrangliste zu den Erste Bank Open 2026!

Daniil Medvedev (ATP-6), Flavio Cobolli (ITA/7) und der zuletzt bei den US Open groß aufspielende Publikumsliebling Frances Tiafoe (USA/8) haben ebenfalls gemeldet, womit nicht weniger als fünf Stars aus den Top-8 des ATP-Rankings auf der Nennliste für Wien stehen. Dazu feiert der US-Amerikaner Learner Tien (ATP-13) in diesem Jahr seine Österreich-Premiere. Der erst 20-jährige Gewinner der Next Gen ATP-Finals 2025 hat mit Metz (2025) und Genf (2026) bereits zwei Turniersiege auf der Tour verbucht und ist der nächste Youngster, für den das Turnier in Wien – ähnlich wie bei Sinner – der Startschuss für eine ganz große Karriere sein könnte. Mit dem aufstrebenden Tschechen Jakub Menšik (ATP-15), dem US-Duo Brandon Nakashima (ATP-16) und Tommy Paul (ATP-19) sowie dem Italiener Lorenzo Musetti (ATP-20) erhöht sich die „Wiener Starparade“ auf zehn Asse aus den Top 20 der Weltrangliste. Neben Zverev und Tiafoe ist mit Karen Khachanov (ATP-26) ein dritter Halbfinalist der diesjährigen US Open in der Wiener Stadthalle mit dabei.

„Mit der Bekanntgabe des Antretens von Jannik Sinner bei den Erste Bank Open starten wir in einen spannenden Tennis-Herbst in Wien, der in dieser Woche mit dem Davis Cup zwischen Österreich und Belgien beginnt. Der Länderkampf spielt auch in die Erste Bank Open hinein, denn die heimischen Spieler können mit starken Leistungen gegen das belgische Team eine Wildcard-Empfehlung für das Wiener Turnier abgeben“, betont Herwig Straka, der mit der e|motion group auch als Co-Veranstalter des Kräftevergleichs mit Belgien auftritt.