Erste Bank Open - Tag 5: Der Thiem-Fan eröffnet, der Teenager schließt ab

Der Viertelfinaltag bei den Erste Bank macht traditionell ganz besonders viel Spaß. Weil stets vier wunderbare Tennismatches programmiert sind. So auch 2024.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 20:09 Uhr

© Getty Images Jack Draper eröffnet heute gegen Tomas Machac

Es ist ja gar nicht so einfach für junge Menschen wie Jack Draper, wenn sie einmal a) abseits von Grand-Slam-Turnieren und b) in einem fremden Land ihre Pressekonferenzen abhalten. Und so saß Draper am Donnerstagnachmittag als im Untergeschoß der Wiener Stadthalle und nahm Fragen entgegen, die ihm in mehr oder minder solidem Englisch entgegen geschleudert wurden. Gelernt hat man dabei mindestens eines: Jack Draper war und ist wohl immer noch ein großer Bewunderer der Kunst von Dominic Thiem.

Was ihn heute aber im ersten Viertelfinale der Erste Bank Open 2024 nicht wesentlich weiterhelfen wird. Denn da geht es ab 14 Uhr gegen den erstaunlichen Tomas Machac, der so überhaupt nicht spielt wie Dominic Thiem. Aber am Donnerstag in der bislang besten Partie des Turniers (gut: auch Berrettini vs. Tiafoe ward nicht übel) Grigor Dimitrov eliminiert hat.

Mensik gegen de Minaur zum Abschluss

Danach könnte der hohe Turnierfavorit Alexander Zverev gegen Lorenzo Musetti einige Aufgaben gestellt bekommen, für die er wenigstens die Formelsammlung mit auf den Court nehmen muss. Den Taschenrechner wird er für die Wiederauflage des olympischen Viertelfinales von Paris wohl eher nicht brauchen.

Es schließen an: Matteo Berrettini, immer noch im Rennen um das Dominic-Thiem-Gedächtnis-Austria-Double, und Karen Khachanov, der ziemlich schwungvoll auf der Welle des eben erst errungenen Championats in Almaty surft.

Mit einer besonderen Form der Zeitumstellung muss schließlich der tschechische Youngster Jakub mensik fertige werden: Im Achtelfinale war es die erste Partie gleich mittags, einen Tag später wird es nun die Abendschicht, die eine nächtliche werden könnte. Gegen Alex de Minaur, die Nummer zwei des Turniers. Eigentlich genau der Gegner, der Mensik den Zahn ziehen könnte. Oder aber der Gegner, den Meine überpowern kann. Man wird sehen. That’s why they play the games.

