Erste Bank Open: Vorjahresfinalist Khachanov schon raus

Nachdem Alex de Minaur und Alexander Bublik ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, musste sich Karen Khachanov verfrüht vom ATP-Tour-500-Turnier in Wien verabschieden.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 09:33 Uhr

Tallon Griekspoor scheint Gefallen an der Stadthalle in Wien gefunden zu haben. Bereits am Samstag triumphierte der Weltranglisten-28. bei der fünften Ausgabe von Red Bull Bassline und holte den Titel des Showturniers. Der Niederländer knüpfte direkt an seinen Erfolg an und bezwang nun den Finalisten des Vorjahres. Mit 6:3, 5:7 und 6:4 schickte Griekspoor den Fünftgesetzten Khachanov überraschend vom Platz.

Bublik und de Minaur bleiben Favoritenrolle treu

Der an sechs gesetzte Bublik meisterte seinen Auftakt souverän. Gegen Alejandro Tabilo ließ der Kasache so gut wie nichts anbrennen und sicherte sich mit 6:4 und 6:4 sein Ticket in die zweite Runde. Dort trifft der 28-Jährige entweder auf Alexander Michelsen oder Francisco Cerundolo. Der österreichische Boden scheint Bublik zu liegen, konnte er doch bereits heuer in Kitzbühel als Turniersieger triumphieren.

Bereits am frühen Abend feierte de Minaur neben seinem Auftaktsieg einen zweiten Erfolg. Mit 6:4 und 6:1 gegen Heimmatador Rodionov sicherte sich der drittgesetzte Australier seinen 300. Sieg auf der ATP-Tour.

