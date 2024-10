Erste Bank Open Wien: Berrettini verliert Viertelfinale gegen Khachanov

Karen Khachanov ist mit einem 6:1 und 6:4 Sieg über Matteo Berrettini in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Wien eingezogen. Im Match um den Finaleinzug trifft der Russe entweder auf Alex De Minaur oder Jakub Mensik.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 21:40 Uhr

© Getty Images

Das Match auf dem Wiener Center Court hätte nicht besser für den frischgebackenen Almaty-Champion Karen Khachanov beginnen können. Auf dem Weg zu Titel Nummer drei in diesem Jahr, startete der 28-jährige Russe mit viel Selbstbewusstsein in das dritte Viertelfinale am Stadtpark. Dem souveränen Start seines Gegners hatte der amtierende Sieger der Generali Open in Kitzbühel nur wenig entgegenzusetzten. Und nach zwei Breaks musste sich Berrettini in 37 Minuten mit einem 0:1-Satzrückstand begnügen.

Das beide Spieler gerne auch den Weg über Drei-Satz-Matches gehen, konnte man schon in beiden Achtelfinals bewundern. Im zweiten Satz durfte der 28-jährige Italiener zu servieren anfangen. Mit mehr direkten Punkten und einem stabilen ersten Aufschlag sah es so aus, als könnte der Österreichische-Liebling das Match zu seinen Gunsten drehen.

Berrettinis erste Breakchance im letzten Spiel der Partie

Dennoch ließ die erste Breakchance des Viertelfinalduells (aus der Sicht des Italieners) weiterhin auf sich warten. Im Gegenteil: Berrettini musste sich beim 4:4 mit der dritten Aufschlagabnahme abfinden.

Der Kitzbühel-Sieger konnte sich erst beim 4:5 und 40:15 seine ersten beiden (und einzigen) Breakchancen des Matches erspielen, die Khachanov mit zwei souveränen Aufschlägen abwehren konnte. Nach 1:18 Minuten gelang dem Russen sein erster Sieg gegen Berrettini auf der ATP Tour. Der Almaty-Champion war gegen den Italiener mit einem 0:4 im H2H in das Match gestartet.

Hier das Einzel-Tableau der Herren