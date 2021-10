tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien: Dennis Novak vs Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Dennis Novak (ATP-Nr. 116) trifft im Achtelfinale der Erste Bank Open in Wien auf Italiens Youngster Jannik Sinner (ATP-Nr. 11). Ab 15.30 Uhr live bei ServusTV im TV und Livestream und im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 06:17 Uhr

© GEPA Dennis Novak, Jannik Sinner

Dennis Novak überraschte am Dienstag mit einem knappen Sieg gegen Gianluca Mager, unter anderem auch seinen Coach Günter Bresnik.

Nun wartet zwar ein Landsmann von Mager, aber dennoch ein anderes Kaliber - Jannik Sinner, speziell in der Halle schon einer der absouten Topleute. Sinner hat bislang fünf Turniersiege gefeiert, drei davon in der Halle, in 2021 in Sofia und in der vergangenen Woche in Antwerpen.

Es ist die erste Begegnung zwischen Novak und Sinner.

Wann kommt Dennis Novak gegen Jannik Sinner?

Das Zweitrundenspiel zwischen Dennis Novak und Jannik Sinner ist als zweites Match nach 14 Uhr angesetzt, zuvor bespielen sich Gael Monfils und Diego Schwartzman. ServusTV überträgt in TV und Stream, wir haben den Ticker für euch!

