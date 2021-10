tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien: Frances Tiafoe im Rausch! Comebacksieg gegen topgesetzten Tsitsipas

Frances Tiafoe hat dank einer starken Leistung und mit großem Kampfgeist für die Überraschung bei den Erste Bank Open in Wien gesorgt und mit Stefanos Tsitsipas die Nummer 1 rausgenommen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 23:35 Uhr

© GEPA Frances Tiafoe

Wenn Frances Tiafoe trifft, dann trifft er - und ist wunderbar anzuschauen: Davon musste sich am Donnerstagabend auch der topgesetzte Stefanos Tsitsipas überzeugen. Der hatte noch einen starken ersten Satz abgeliefert, dann aber steigerte sich der US-Amerikaner ungemein - 3:6, 6:3, 6:4 hieß es am Ende für den Weltranglisten-49. gegen die Nummer 3 der Welt. Tiafoe steht damit im Viertelfinale.

Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass Tiafoe gegen Tsitsipas überrascht: Schon in Wimbledon hatte er gewonnen. "Ich mag dieses Match-up, mein Spiel passt gut zu seinem. Aber er ist einer der besten Spieler der Welt", sagte Tiafoe im Anschluss an seinen am Ende verdienten Sieg.

Tiafoe dreht Match nach 0:3 im dritten Satz

Tiafoe gelangen im ersten Satz nur zwei Gewinnschläge, im zweiten Durchgang reduzierte er seine unerzwungenen Fehler, nur einer unterlief ihm - und das bei durchweg aggressivem Spiel. Im dritten Durchgang lag Tiafoe dann schon mit 0:3 zurück, blieb aber dran und schaffte den Ausgleich. Beim 3:3 dann das entscheidende Break, Tsitsipas unterlief ein Doppelfehler bei Breakball gegen sich. Und am Ende: Zog Tiafoe das Ding nervenstark durch.

Tiafoe gewinnt 71 Prozent seiner zweiten Aufschläge

Die Zahlen: 26 Gewinnschläge bei beiden, Tiafoe aber nur mit 14 Fehlern ohne Not. Was das Niveau des Spiels unterstreicht: Auch Tsitsipas unterliefen nur 14 Unforced Errors. Dem Griechen gelangen zwar 11 Asse (Tiafoe: 3); Tiafoe aber gewann starke 71 Prozent seiner Punkte auch beim zweiten Aufschlag!

Tiafoe trifft nun auf Diego Schwartzman, der am Nachmittag gegen Gael Monfils gewonnen hatte.

Am Abend hatte auch Alexander Zverev den Einzug ins Viertelfinale geschafft, gegen Alex de Minaur musste er über drei Sätze gehen.

