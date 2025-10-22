tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien: Jannik Sinner überrollt zum Auftakt Daniel Altmaier

Jannik Sinner ist mit einem vor allem zu Beginn fulminanten 6:0 und 6:2 gegen Daniel Altmaier ins Achtelfinale der Erste Bank Open 2025 in Wien eingezogen. Dort trifft der Weltranglisten-Zweite morgen auf Landsmann Flavio Cobolli.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.10.2025, 19:20 Uhr

© GEPA Pictures Jannik Sinner am Mittwochabend in Wien

Ohne Witz: Wenn Jannik Sinner in wenigen Tagen erstmals bei den ATP Finals in Turin einen Auftritt haben wird, der Empfang durch das Publikum kann nicht enthusiastischer sein als jener am frühen Mittwochabend in der Wiener Stadthalle. Sinner genießt in der österreichischen Bundeshauptstadt Heimrecht, was, wenn er seiner anderen Berufung nachgegangen wäre - dem alpinen Skisport nämlich - vielleicht nicht der Fall gewesen wäre.

Um Fairness gegenüber den walten zu lassen: Auch Daniel Altmaier wurde freundlich begrüßt, von den Hallensprechern sogar als zweiter Mann annonciert. Eine Ehre, die normalerweise dem Favoriten zukommt. Der natürlich Jannik Sinner hieß. Das Head-to-Head der beiden stand zwar nur bei 2:1 für di Nummer eins der Erste Bank Open 2025. Aber problemlose 6:3 und 6:3 zum Auftakt in Shanghai wirkte noch nach.

Sinner gewinnt ersten Satz nach 21 Minuten

Und Jannik Sinner wollte von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen, nahm Altmaier gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab. Und das zweite zum 3:0 auch. Nach 16 Minuten Spielzeit gewann Altmaier seinen insgesamt fünften Punkt - das Publikum goutierte dies mit Applaus. Wie auch das 6:0 für Jannik Sinner nach 21 Minuten.

Naturgemäß konnte es für Daniel Altmaier danach nur noch bergauf gehen. Und das tat es auch: Mit einem Ass fixierte der deutsche Davis-Cup-Spieler, der bei der Finalrunde in Bologna aber ebenso wie Sinner fehlen wird, seinen ersten Spielgewinn zum 1:0. Das unvermeidlich Break für den Favoriten folgte allerdings wenige Augenblicke später zum 2:1. Stimmung wollte jetzt keine mehr aufkommen - schon gar nicht, nachdem Jannik Sinner mit dem nächsten Break zum 4:1 die Weichen endgültig auf Sieg gestellt hatte. Nach 58 Minuten Spielzeit war das erste Gastspiel von Jannik Sinner in Wien 2025 beendet.

In der zweiten Runde, dem Achtelfinale also, kommt es für Sinner schon morgen zum italienischen Stallduell. Denn Flavio Cobolli hatte sich schon früher am Mittwoch gegen Tomas Machac mit 7:6 (6) und 6:2 behauptet. Wie es überhaupt ganz gut lief für die Azurri: Denn auch Matteo Berrettini legte gegen Alexei Popyrin eine blitzsaubere Leistung hin, gewann mit 7:6 (5) und 6:3.

