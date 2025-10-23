tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Zverev hält Arnaldi in Schach - jetzt gegen Griekspoor

Alexander Zverev ist mit einem sicheren 6:4 und 6:4 gegen Matteo Arnaldi ins Viertelfinale der Erste Bank Open 2025 eingezogen. Dort trifft er morgen auf Tallon Griekspoor.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 19:52 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev in der Wiener Stadthalle

Zwischen dem Spielerbereich der Erste Bank Open und der tatsächlichen Spielstätte, also dem Center Court in der Wiener Stadthalle, nutzt der Fahrservice einen sehr großen Parkplatz, um die Teilnehmer an Österreichs größtem Tennisturnier zur Arbeit abzusetzen. Nachdem das Tempo der Qualitätsfahrzeuge aus bayerischer Fertigung aber in jenem Bereich jeder Kindergartenabholung Freude bereiten würde, kann man die Fläche auch anders nutzen. Für einen kleinen Spaziergang mit dem Hund etwa.

Genau das hat Alexander Zverev am Donnerstagnachmittag getan, Zeit hatte die deutsche Nummer eins ja genug. Vor seiner Partie gegen Matteo Arnaldi hatten sich dessen Landsmann Matteo Berrettini und Cameron Norrie eine epische Schlacht geliefert, danach gestaltete sich das Treffen zwischen Daniil Medvedev und Corentin Moutet zwar kurzweilig. Aber nicht kurz.

Und also kamen Zverev und Arnaldi erst weit nach 18 Uhr auf den Court, eigentlich hätte da gemäß Programm schon das Match zwischen Jannik Sinner und Flavio Cobolli laufen sollen. Aber natürlich lässt sich Alexander Zverev, seit mehr als einem Dutzend Jahren auf der Tour, von einer kleinen Verzögerung nicht aus er Ruhe bringen. Es gelang ihm auch gleich eine Premiere: In den bisherigen Matches gegen Arnaldi war der erste Satz jeweils an den Italiener gegangen. In Wien hatte Zverev andere Pläne. Und verwandelte das Break zum 5:4 gleich in eine Satzführung.

Zverev gegen Griekspoor gefühlt immer mit Problemen

Im Gegensatz zu seinem ersten Auftritt gegen Jacob Fearnley verschlief Alexander Zverev den Beginn des zweiten Aktes gegen Matteo Arnaldi nicht. Vielmehr holte er sich den Aufschlag seines Gegners zum 2:1, mit freundlicher Mithilfe von Arnaldi. Aber gut: Man nimmt, was man kriegen kann. Oder auch nicht: Matteo Arnaldi ließ die Chance zum Rebreak im sechsten Spiel liegen. Das war´s dann auch mit der Spannung.

Der nächste Gegner wird Tallon Griekspoor sein. Gegen den Zverev im Head-to-Head zwar 8:2 führt, gefühlt aber fast bei jedem Treffen Probleme hat. Wie etwa beim Treffen in München im Frühjahr 2025. Da hatte der Niederländer das Viertelfinal-Match im Griff, versemmelte einen einfach Volley, Zverev drehte die Partie, gewann nicht nur gegen Griekspoor, sondern auch gleich das gesamte Turnier. Der bislang einzige Triumph in diesem Jahr. Da täte ein Titelgewinn in Wien wie schon 2021 gut. Mit den Lokalitäten ist Alexander Zverev ja bestens vertraut. Nicht nur, wenn es darum geht, seinen Hund an die frische Luft zu führen.

